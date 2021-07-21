Совсем недавно вышел первый официальный трейлер второго сезона «Ведьмака». А 21 июля отмечает день рождения актриса Аня Чалотра , сыгравшая одну из главных ролей в сериале — чародейки Йеннифер. «Рамблер» собрал фотогалерею именинницы.

На самом деле нет точных данных о том, что день рождения актрисы именно 21 июля, но эта дата встречается в интернете чаще всего. Потому что Аня Чалотра так же таинственна, как и ее героиня Йеннифер. Молодая актриса не любит выставлять личную жизнь на обозрение в соцсетях. А свой аккаунт в Instagram она ведет настолько сдержанно, что любители сенсационных подробностей наверняка разочарованы. Актриса явно не увлекается селфи и предпочитает фотографировать отвлеченные образы.

Видео дня

Аня Чалотра родилась в Вулвергемптоне в 1996 году, но выросла в деревне Лоуэр Пенн. Ее отец индиец, а мать англичанка. Будущая актриса окончила Школу святого Доминика для девочек. А профессиональное образование она получила в Лондонской академии музыкального и драматического искусства и Гилдхоллской школе музыки и театра. На телеэкранах Аня Чалотра дебютировала в 2018 году в сериале «Страсть к приключениям». Однако подлинная известность пришла к ней после ее театральных ролей. Она прославилась в роли мятежной героини в пьесе «Деревня» на подмостках Королевского театра Стратфорд-Ист. Позже блистала в «Венецианском купце», «Больших надеждах» и «Горниле».

Аня Чалотра исповедует индуизм, хотя и не считает себя слишком религиозной. Однако религия позволяет ей чувствовать связь с землей предков. Актриса гордится своими корнями. На премьере «Ведьмака» в Лондоне она появилась в блестящем белоснежном сари и произвела фурор.

Хотя англичане знают Аню как театральную знаменитость, в мире ее утверждение на одну из двух главных ролей в фэнтези-саге вызвало немало сомнений и вопросов. Тем более, что многие поклонники «Ведьмака» надеялись увидеть в роли Йеннифер Еву Грин . После просмотра первого сезона некоторые зрители высказывались в том духе, что Чалотра слишком молода для своей героини. Ведь чародейка Йеннифер хоть и выглядит сногсшибательно, однако она даже старше уже немолодого Геральта.

Фанаты игры просто расстроились, что она не похожа на компьютерную героиню, а знатоки книг настаивали на непохожести актрисы на описанный образ. Некоторые критики отмечают, что ее Йеннифер получилась слишком доброй и милой в отличие от оригинала.