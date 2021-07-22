Звезды Голливуда, отказывающиеся от постельных сцен

Вопреки распространенному заблуждению, что «фабрика звезд» — это рассадник порока, в реальной жизни с каждым годом все больше звезд отказываются обнажаться в кадре, дорожа карьерой и репутацией. Отчасти этому способствует борьба с объективизацией, отчасти тот факт, что формула «Секс хорошо продается» устарела. Разбираемся в самых целомудренных звездах Голливуда.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Сара Джессика Паркер

Видео дня

В 1997 году к Саре обратились боссы кабельного телеканала HBO, которые готовились к съемкам пилота нового сериала с дразнящим для второй половины 90-х названием «Секс в большом городе». Паркер, которая на тот момент считалась уже большой звездой в Голливуде, предложили исполнить главную роль, чем только отпугнули звезду. Позже она признавалась, что сам сериал задумывался более откровенным, а ее героиня должна была часто появляться на экране в оголенном виде.

Паркер категорически не соглашалась на обнажение в кадре, и продюсерам пришлось уступить — вместо Кэрри Брэдшоу на экране за всех четырех подруг отдувалась Ким Кэттролл

Кстати, верные поклонники сериала заметили сильные различия во внешности героини Брэдшоу, которая в пилоте шоу появляется с копной почти рыжих волос, кричащим макияжем и в одежде, граничащей с вульгарностью. Самой Паркер образ ее персонажа категорически не нравился, но пилотная серия оказалась очень успешной. Тогда авторы проекта решили переосмыслить образы центральных героинь сериала и добавить им лоска.

Именно поэтому между выходом пилота и всего последующего первого сезона возник перерыв в полгода. Стилисты упорно работали над внешностью актрис, которым впоследствии суждено было стать настоящими иконами стиля.

Мила Кунис

Мила тоже девушка с твердой жизненной позицией и непоколебимыми принципами. Впервые с необходимостью раздеться в кадре Кунис столкнулась, работая над фильмом с говорящим названием «Секс по дружбе». Даже несмотря на экранного партнера в лице Джастина Тимберлейка , Мила попросила для себя дублершу.

В 2016 году актриса призналась, что неоднократно получала приглашения раздеться для глянцевых обложек самых разных изданий, но ее ответ всегда оставался неизменным: «Нет». В одном из своих интервью Кунис также рассказала, что некий голливудский продюсер однажды прокомментировал ее принципиальность в том ключе, что с таким подходом в Голливуде ей не задержаться. Тем не менее звезда сумела построить отличную карьеру, а вот судьба этого продюсера туманна.

Джулия Робертс

Джулия не просто настоящая красотка, но и умелый «фальсификатор». Все это время казалось, что бесстрашная актриса обходится без дублерш, но будем вынуждены вас разочаровать. На самом деле ни в «Красотке», принесшей ей мировую славу, ни в «Эрин Брокович», подарившей ей заветный «Оскар», в постельных сценах Джулия не снималась. Эти сцены вместо нее выполнили дублерши.

Джулия объясняет свой отказ раздеваться на камеру очень просто — ей это неинтересно. «Как мама троих детей, могу сказать, что секс-сцены меня совершенно не интересуют. Эту часть своей работы я готова делегировать другим», — отшучивается Робертс в интервью.

Джессика Альба

Дополнительной мотивацией для Джессики Альбы стал ее статус успешной бизнес-леди, которой не комильфо раздеваться перед камерой. В 2012 году Альба основала компанию, выпускающую детские товары и средства по уходу за собой. Всего за два года стартап сумел превратиться в компанию с капиталом в размере $1 миллиард. Тогда же стало известно, что Джессика владеет не всем пакетом акций, а только 20 %, что не мешает ей оставаться главным боссом.

Global Look Press

Но принципиальная позиция насчет обнаженки в кадре у Альбы появилась задолго до ее успеха в бизнес-сфере. «Я не понимаю, как мое обнаженное тело может помочь фильму лучше рассказать свою историю зрителю. А раз так, то не вижу смысла раздеваться. Тем более мне было бы очень неловко перед родственниками», — объяснила свою позицию Альба.

Блейк Лайвли

Звезда «Сплетницы» давно дала понять, что не ищет легкой популярности. Актриса отказывается раздеваться в кадре и даже открыто признает, что в одном из ее последних фильмов «Простая просьба» для съемки откровенной сцены была задействована дублерша.

У Блейк, славящейся отличным чувством юмора, подготовлен ироничный ответ и на этот случай. Звезда утверждает, что каждый раз, попадая на откровенную сцену в кино, испытывает неловкость даже в качестве зрителя, а уж оказаться на месте участницы для нее смерти подобно. Как показывает опыт, менее востребованной актрисой из-за своих убеждений она не стала.

Анна Кендрик

Актриса солидарна с коллегами, упомянутыми выше, и также сторонится излишне откровенных сцен. При этом Кендрик подчеркивает, что не осуждает артистов с другой позицией, но надеется, что ей удается хорошо делать свою работу и без обнажения в кадре.

Global Look Press

Кстати, подловить звезду не удалось даже телефонным хакерам. В 2012 году, когда мошенники взломали сотовые нескольких десятков звезд (досталось и Дженнифер Лоуренс , и Рианне , и Скарлетт Йоханссон ), брат Анны пошутил в своем Тwitter, что теперь боится зайти в Сеть и случайно обнаружить «голые» снимки родной сестры. На это Кендрик только с юмором ответила, что в ее телефоне отродясь не хранились нудсы, а память забита исключительно фотографиями котиков и щенков.

Рики Джервейс

Единственный мужчина в нашем списке (но далеко не единственный такой принципиальный в индустрии). Звезда оригинального сериала «Офис» и до недавнего времени бессменный (и слишком острый на язык) ведущий «Золотого глобуса» оказался настоящим пуританином.