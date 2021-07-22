Почему "советский Ален Делон" пропал с экранов

Он был одним из самых красивых советских актеров 1970-1980-х годов, его называли “советский Ален Делон” за совершенно несоветскую внешность. Но яркая внешность не помогла Сергею Мартынову построить головокружительную кинокарьеру, хотя он и снялся в девяти десятках фильмов. О том, почему перестал сниматься “советский Ален Делон” и сетует ли он на судьбу, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Ларец Марии Медичи" Кадр из фильма "Ларец Марии Медичи"

Карьера Сергея Мартынова началась не с появления в кино или на театральной сцене: его дебют состоялся в озвучании зарубежных и отечественных фильмов. Самого же актера зрители запомнили после роли Виктора в фильме “Абитуриентка”, после которой к Мартынову пришла популярность. После были главные роли в киносказке “Царевич Проша”, драме “Братья Рико”, детективе “Ларец Марии Медичи”. 1970-начало 1980-х стали пиком популярности красавца-актера: он много снимался, причем не только в СССР, но и в Польше, Болгарии, Чехословакии.

Кадр из фильма "Царевич Проша"

Обладая привлекательной внешностью, Сергей, увы, редко получал главные роли: его типаж не был популярен в СССР, поскольку вряд ли кто-то поверил бы, что перед ним “парень из народа”. А вот поклонниц у Мартынова всегда было много, но он не общался с фанатками и не крутил романов с коллегами по цеху.

О первом браке актер предпочитает не особенно распространяться. Известно, что первой его супругой была двоюродная сестра Киры Прошутинской Ксения, в браке родились сын Сергей и дочь Анастасия. После развода Ксения вместе с детьми уехала в Лондон.

Второй женой Мартынова стала Ирина Алферова. Впервые они встретились в 1978 году на пробах к фильму “Братья Рико”. Актрису не утвердили на роль, и их пути разошлись. Во второй раз судьба свела их в 1985 году на озвучивании одного из зарубежных фильмов. Но оба состояли в браке, поэтому о романе речи не шло.

А вот третья встреча на съемках фильма “Звезда шерифа” в 1991 году стала для них судьбоносной. Брак Алферовой с Александром Абдуловым трещал по швам, актриса находилась в подавленном состоянии. Мартынов окружил партнершу по фильму вниманием, заботой и поддерживал в непростой жизненной ситуации. В итоге в 1995 году Мартынов и Алферова стали мужем и женой. Счастливы в браке они и по сей день.

РИА Новости

В личной жизни актера все складывалось весьма благополучно, а вот в карьере произошел застой: после 1991 года Мартынов не появлялся на экране долгие 10 лет. Это было связано, во-первых, с отсутствием достойных предложений, а во-вторых, с заботами о семье. Из жизни ушла бывшая жена Мартынова, он забрал детей себе и посвятил себя всецело им, а позже и племяннику Ирины, также оставшемуся без матери.

В 2001 году Мартынов сыграл главную роль в фильме “Лиса Алиса”, а затем появлялся еще в нескольких картинах, исполняя эпизодические роли. С 2015 года на экранах “советский Ален Делон” не появлялся.