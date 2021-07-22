"Была музой": вдова Говорухина о романе с Ходченковой

«Был мой Слава, и ничего другого просто не существовало. Вот Светлана Ходченкова... Изумительная, очаровательная девочка. Как можно было не восхищаться той Светой? Она в то время была музой Славы. Если бы я на секунду увидела в его глазах холод, то взяла сумку и уехала бы. Если у мужа и были романы, то я о них никогда не узнаю. Если бы увидела, что с кем-то его делю, то убила бы его или навсегда ушла», — призналась 73-летняя вдова режиссера в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».