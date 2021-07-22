"Была музой": вдова Говорухина о романе с Ходченковой

В 2003 году режиссер Станислав Говорухин нулевых снял в картине «Благословите женщину» Светлану Ходченкову, тогда еще начинающую юную актрису. Публика сразу стала приписывать роман красавице и именитому режиссеру.
Вдова Говорухина, Галина Борисовна, прожившая с ним в браке 50 лет высказалась по этому поводу.
«Был мой Слава, и ничего другого просто не существовало. Вот Светлана Ходченкова... Изумительная, очаровательная девочка. Как можно было не восхищаться той Светой? Она в то время была музой Славы. Если бы я на секунду увидела в его глазах холод, то взяла сумку и уехала бы. Если у мужа и были романы, то я о них никогда не узнаю. Если бы увидела, что с кем-то его делю, то убила бы его или навсегда ушла», — призналась 73-летняя вдова режиссера в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Три года назад женщина похоронила супруга после тяжелой борьбы с онкологией.
«У него 17 опухолей было в голове, — со слезами на глазах вспоминает вдова кинодеятеля. — Слава знал, что уходит, поэтому опускал бороду, чтобы люди не видели его изможденного вида. А я ничего не понимала. Он сидел в кресле, я обнимала его ноги, а он говорил: «Галюнь, я прожил замечательную жизнь, ну отпусти меня! Спасибо Господу Богу, он пощадил меня — у меня в памяти не осталось моментов, когда Слава уходил из жизни. Я ничего не понимала и не соображала. Помню только, что стала кормить Славу завтраком, и у него полилась кровь...»
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