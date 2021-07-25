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"Идеальный Воланд": звезда "Бесславных ублюдков" сыграет в фильме по Булгакову

Полина Алферова
2 часа назад

Недавно стало известно, что главную роль в фильме Михаила Локшина "Воланд" по роману Булгакова исполнит немецкий актер, звезда "Бесславных ублюдков" Аугуст Диль. Актриса Юлия Снегирь, которая сыграет в картине Маргариту, опубликовала кадр с ним в своем Instagram-аккаунте.

Главную роль в фильме Михаила Локшина "Воланд" по роману Булгакова исполнит немецкий актер, звезда "Бесславных ублюдков" Аугуст Диль.
1/7 Главную роль в фильме Михаила Локшина "Воланд" по роману Булгакова исполнит немецкий актер, звезда "Бесславных ублюдков" Аугуст Диль.
Фото: globallookpress.com
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Кадр с ним опубликовала актриса Юлия Снегирь, которая исполнит роль Маргариты.
2/7 Кадр с ним опубликовала актриса Юлия Снегирь, которая исполнит роль Маргариты.
Фото: Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»
Пользователи Сети написали, что Диль идеально подходит на роль булгаковского героя.
3/7 Пользователи Сети написали, что Диль идеально подходит на роль булгаковского героя.
Фото: globallookpress.com
По их словам, у актера есть тот самый дьявольский взгляд.
4/7  По их словам, у актера есть тот самый дьявольский взгляд.
Фото: Amedia Production Film Company
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Сценарист "Воланда" Роман Кантор рассказал, что они специально подбирали актера, который будет соответствовать тексту произведения.
5/7 Сценарист "Воланда" Роман Кантор рассказал, что они специально подбирали актера, который будет соответствовать тексту произведения.
Фото: Кадр из фильма «Тайная жизнь»
Иностранец с акцентом лет 40. Дилю как раз 45 лет.
6/7 Иностранец с акцентом лет 40. Дилю как раз 45 лет.
Фото: Кадр из фильма «Фальшивомонетчики»
Актер сыграл в фильмах Терренса Малика и Квентина Тарантино.
7/7 Актер сыграл в фильмах Терренса Малика и Квентина Тарантино.
Фото: Кадр из фильма «Птицелов»

Пользователи Сети написали в комментариях, что Аугуст Диль идеально подходит на роль Воланда. По их словам, у актера есть тот самый дьявольский взгляд:

"Диль идеально подходит. Немец, 45 лет (что соответствует произведению Булгакова). И отличный актер. Все-таки сняться у таких легендарных мэтров, как Тарантино и Малик, бесценно".

Сценарист "Воланда" Роман Кантор рассказал СМИ, что они специально подбирали актера, который больше всего будет соответствовать оригинальному тексту произведения:

"В описании романа — он иностранец с немецким акцентом на вид "лет сорока с лишним". Нам хотелось передать разительный контраст между ним и остальными героями "Мастера и Маргариты".

Сам Аугуст Диль рассказал, что это первый российский фильм, в котором он снялся. Съемки картины уже начались.

"Рамблер" собрал галерею фото актера.

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