Недавно стало известно, что главную роль в фильме Михаила Локшина "Воланд" по роману Булгакова исполнит немецкий актер, звезда "Бесславных ублюдков" Аугуст Диль. Актриса Юлия Снегирь, которая сыграет в картине Маргариту, опубликовала кадр с ним в своем Instagram-аккаунте.

Пользователи Сети написали в комментариях, что Аугуст Диль идеально подходит на роль Воланда. По их словам, у актера есть тот самый дьявольский взгляд:

"Диль идеально подходит. Немец, 45 лет (что соответствует произведению Булгакова). И отличный актер. Все-таки сняться у таких легендарных мэтров, как Тарантино и Малик, бесценно".

Сценарист "Воланда" Роман Кантор рассказал СМИ, что они специально подбирали актера, который больше всего будет соответствовать оригинальному тексту произведения:

"В описании романа — он иностранец с немецким акцентом на вид "лет сорока с лишним". Нам хотелось передать разительный контраст между ним и остальными героями "Мастера и Маргариты".

Сам Аугуст Диль рассказал, что это первый российский фильм, в котором он снялся. Съемки картины уже начались.