Почему Трындычиха так и не стала звездой

Она дружила с Людмилой Зыкиной и Мариной Ладыниной, а имя ее героини Трындычихи из фильма “Свадьба в Малиновке” давно стало нарицательным. Однако актрису даже после громкого успеха фильма не узнавали на улицах. Она снялась в 19 фильмах и всегда отказывалась от предложения подруг помочь ей с карьерой в кино. Историю актрисы Эмилии Трейвас читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Свадьба в Малиновке" Кадр из фильма "Свадьба в Малиновке"

Эмилия в 1941 году с отличием окончила Театрально-музыкальное училище имени Глазунова и практически сразу после получения диплома получила приглашения Ивана Пырьева сняться в фильме “Свинарка и пастух”. Роль была крохотной, а ее фамилия даже не значилась в титрах, но дебют состоялся. А еще на съемках она познакомилась с Мариной Ладыниной, с которой дружила потом всю жизнь.

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В время войны в составе агитбригады Трейвас в течение года принимала участие в концертах для солдат. С 1943 года начала служить в Центральном театре транспорта (ныне Театр имени Н.В. Гоголя), где задержалась на полтора десятка лет, а после перешла в “Москонцерт”.

На сцене актриса сыграла довольно много ролей, а вот в кино стать по-настоящему знаменитой Эмилии Трейвас так и не удалось. Хотя с начала 1960-х годов режиссеры предлагали ей роли. В 1960 году она снялась в комедии “Девичья весна”, затем были эпизоды в “Большой дороге” и “Веселых историях” А в 1962 году, наконец, Трейвас сыграла главную роль в картине “Необыкновенный город”. В последующие пять лет актриса вновь участвовала лишь в эпизодических ролях и короткометражных фильмах. А В 1967 году случилась “Свадьба в Малиновке”.

Стоит отметить, что изначально Эмилию планировали утвердить на роль Гапуси, но в Госкино настояли на кандидатуре Зои Федоровой, а Трейвас сыграла Трындычиху. С своей ролью актриса справилась блестяще, имя ее героини моментально стало нарицательным. Но несмотря на это, проснуться знаменитой после выхода “Свадьбы в Малиновке” на экраны Эмилии не пришлось. Ее просто не узнавали.

После “Свадьбы в Малиновке” Трейвас снялась в небольших ролях еще в пяти фильмах, а в 1965 году попробовала себя в качестве актрисы озвучания: ее голосом говорит печка в мультфильме “Вовка в Тридесятом царстве”. Последней картиной с участием Эмилии Трейвас стал фильм “Бушует Маргарита”, вышедший в 1970 году. Больше актриса на экране не появлялась.

Актриса никогда не чувствовала себя недооцененной, была оптимисткой, умела дружить, прекрасно ладила с людьми и не жаловалась на жизнь.