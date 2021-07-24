Как складывалась судьба Виктора Авилова

Актер с неординарной внешностью имел множество поклонников, которые ценили его работу как в театре, так и в кино. Как складывалась его карьера и личная жизнь.

Фото: Кадр из фильма «Узник замка Иф» Кадр из фильма «Узник замка Иф»

Артист появился на свет в 1953 году в простой рабочей семье. В детские и юношеские годы Виктор и не думал о том, чтобы стать актером. Он окончил индустриальный техникум, отслужил в армии и утроился работать водителем. На сцену он попал волей случая.

Брат его друга, Валерий Белякович, вынашивал идею создать театр и приобщил к этому Авилова. Задумка была с успехом реализована, и в 1975 году Виктор начал играть на сцене театра. Стоит отметить, что он имел большой успех среди зрителей благодаря необычной внешности и способности к перевоплощению. Авилов буквально проживал жизнь своего героя на сцене.

В кино актер пришел поздно, в 34 года, но его популярность стремительно набрала обороты. Дебютом стала картина «По траве босиком». Далее последовали значимые роли в фильмах «Господин Оформитель», «Узник замка Иф» и других киношедеврах.

Личная жизнь артиста была весьма насыщенной. Первый раз он женился после возвращения из армии на девушке по имени Татьяна. Второй избранницей стала коллега по сцене Галина Галкина. В браке появилось две наследницы – Анна и Ольга. Последняя пошла по стопам родителей и стала актрисой. Многие отмечают, что она унаследовала талант от своего отца.

Третью возлюбленную артист встретил в Одессе, куда отправился на съемки. 18-летняя девушка работала помощником режиссера и была замужем за моряком. Авилов увел ее из семьи. Лариса переехала к возлюбленному в Москву.