Русские актеры, которые борются за место в кадре

До недавнего времени в российском кинематографе наблюдался недостаток актеров. Главные роли буквально доставались одному человеку. К счастью, в последнее время конкуренция начала расти, а новые герои начали борьбу за место в кадре. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Фото: кадр из фильма "Бык" кадр из фильма "Бык"

Юра Борисов

кадр из фильма

Юра Борисов стал известным после выхода "Быка", который рассказывает про жизнь бандитов из 90-х. И для многочисленных поклонников "Бригады" и "Брата" фильм стал настоящей отдушиной, а молодой актер — новыми любимчиком.

Борисов относится к своей профессии серьезно. А его тяга к переменам сравнима с голливудскими актерами. Например, для участия в фильме "Хрусталь" он пробовал запрещенные вещества, чтобы вжиться в роль. А в начале карьеры и вовсе думал удалить зубы, чтобы менять форму челюсти в зависимости от персонажа. Недавно фильм "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена с Юрой Борисовым в главной роли получил гран-при Каннского кинофестиваля.

Александр Горчилин

кадр из фильма

Горчилин начинал в Детском музыкальном театре юного актера. В школьном возрасте юный Саша появился в нескольких эпизодах киносериала "Ералаш" и сыграл Женю Захарова в телехите "Папины дочки". Потом учеба во МХАТе и работа с "Гоголь-центром".

Он сыграл творческого пьяницу в артхаусном фильме Валерии Гай-Германики "Да и да", в фильме "Ученик" Серебренникова он предстал в образе забитого и хромого Гриши, который был тайно влюблен в товарища— религиозного фанатика. А недавно предстал в образе киноведа Сергея Добровольского в картине "Кто-нибудь видел мою девчонку?".

В 2017-м представил собственный фильм "Кислота" и получил премию "Дебют" на "Кинотавр".

Петр Скворцов

кадр из сериала

Популярность Петру принесла главная роль в фильме Кирилла Серебренникова "Ученик", где актер исполнил роль фанатика Вениамина. Работа в проекте принесла Скворцову награду за главную мужскую роль на Белградском кинофестивале, фильм отметили на Каннском фестивале, премии "Ника" и "Кинотавре".