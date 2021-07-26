Куда пропал Александр Лойе

Актерская карьера рыжеволосого и харизматичного мальчика, знакомого всем в нашей стране по “Ералашу”, поначалу развивалась стремительно, но через некоторое время после быстрого взлета он пропал с экранов. О том, каким был творческий путь Александра Лойе и чем он занимается сейчас, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Необычная фамилия Лойе досталась Александру от его прадеда, немца Эрнста Хуго Лойе, который приехал из Берлина в Россию и, женившись на русской девушке, остался в стране.

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Александр Лойе с детства был подвижным, непоседливым и темпераментным ребенком, полностью оправдывая свою фамилию (“лойе” в переводе с немецкого означает “огонь”), а рыжие волосы были “вишенкой на торте”. Такой мальчишка просто не мог не запомниться.

На съемочную площадку Саша Лойе попал случайно: мальчика, отдыхавшего с родителями в Подмосковье, заметил режиссер фильма “Дубровский” и пригласил сняться в небольшом эпизоде. Так состоялся дебют Лойе в кино, ставший отправной точкой его карьеры.

Кадр из киножурнала "Ералаш"

В начале 1990-х Александра Лойе пригласили на съемки в знаменитый “Ералаш”. И с этого момента забавного рыжего мальчишку, лицо которого было усыпано веснушками, в нашей стране узнали, кажется, все. Саша стал абсолютным рекордсменом “Ералаша”, снявшись в 12 его выпусках.

Параллельно с “Ералашем” Лойе появлялся в эпизодах фильмов, а в 1991 году сыграл свою первую главную роль в фильме “Год хорошего ребенка”. Режиссеры продолжали приглашать “огненного мальчика” в свои фильмы, а в 1993 году вышла знаменитая реклама популярного газированного напитка, где Саша появился в образе хулигана Вовы Сидорова. А затем Лойе, исполнив главную роль в фильме “Приключения Солнышкина”, пропал с экранов. Детские роли “Ералаша” уже были ему “маловаты”, а до взрослых и серьезных ролей он еще не дорос.

Однако выбор профессии был уже определен: после школы Лойе поступил в ГИТИС, откуда по окончании первого курса перевелся в Щепкинское училище. Во время учебы в институте Александр сыграл роль, которая дала новый виток его карьере. Лойе стал Федечкой, сыном героя Александра Абдулова” в популярном сериале “Next”.

Кадр из сериала "Next"

Лойе, когда он появился на площадке, утвердили на роль без проб. И последующие три года (с 2001 по 2003) принимал участие в трех сезонах проекта, который стал в начале 2000-х одним из самых рейтинговых на российском телевидении.

Однако затем молодой актер вновь пропал с экранов, зрители увидели его снова лишь в 2006 году в фильме “Грозовые ворота”, где он довольно яркую роль. После этого до 2016 года Лойе появлялся в кино снова лишь в эпизодах. В течение последующих пяти лет об Александре ничего не было слышно. А в 2021 стало известно о двух фильмах с участием Лойе, которые готовятся к производству: “Зверобой” и “Смерш. Продолжение”.