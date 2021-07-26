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Как изменились жизни актеров с первого сезона "Сватов"

Мария Грибова
1 час назад

На днях завершились съемки седьмого и последнего сезона сериала "Сваты", которые выходят на российские экраны вот уже 13 лет. "Рамблер" расскажет, как изменились жизни актеров, которые исполнили ключевые роли в проекте.

Как изменились жизни актеров с первого сезона "Сватов"
Фото: Кадр из сериала "Сваты"Кадр из сериала "Сваты"

Татьяна Кравченко

Кадр из сериала "Сваты"

Успех к Кравченко пришел, когда ей исполнилось 54 года. В одном из своих интервью актриса призналась, что ждала такую роль всю жизнь. В прошлом у нее было два неудачных брака. И пока актриса снималась в "Сватах", ее дочь успела выйти замуж и даже родить Татьяне внучку.

Федор Добронравов

Кадр из сериала "Сваты"

Пока артист снимался в ситкоме, двое его сыновей подарили ему трех внучек — Варвару, Василису и Веру. В 2018 году Федор Добронравов перенес инсульт, но, к счастью, уже через месяц он вышел на сцену и продолжил работу в своем продюсерском центре.

Людмила Артемьева

Кадр из сериала "Сваты"

Людмила признается, что благодарна сериалу "Сваты" за свой успех. Артистку стали часто приглашать в различные шоу на телевидение, в том числе и в "Модный приговор" и "Один в один". О личной жизни Артемьевой известно не так много. Уже несколько лет она в разводе, а в возрасте 49 лет актриса в результате сложной беременности потеряла ребенка.

Николай Добрынин

Кадр из сериала "Сваты"

Актер не раз рассказывал, что вжиться в роль ему помогли воспоминания из прошлого, когда он в шестом классе он сколачивал почтовые ящики, а в седьмом работал грузчиком, затем был дренажником в метрополитене и красил станции метро. Перед началом съемок сериала, у Добрынина родилась первая и единственная дочь.

Актеры,Людмила Артемьева,Татьяна Кравченко,Федор Добронравов,Николай Добрынин,
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