Сухоруков объяснил уход из театра Моссовета

Артист России Виктор Сухоруков объяснил уход из Театра имени Моссовета после десяти лет работы. Об этом сообщает StarHit.

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Артист отметил, что его решение — «это не вызов, не месть, не казнь». «Просто ушел, решил изменить свою участь <...> У меня были разные этапы, когда я сам все разрушал и начинал что-то новое в жизни <...> Я имею предложения, без работы не останусь», — сообщил актер на кинофестивале «Хрустальный источникъ».

Актер также добавил, что он не сумел найти взаимопонимание с художественным руководителем Театра имени Моссовета Евгением Марчелли, а также во время репетиций постановки у него постоянно возникали разногласия с режиссером Юрием Ереминым.

Ранее Марчелли сообщил, что Сухоруков уже забрал документы из учреждения и не останется до конца сезона. Что будет со спектаклями, в которых он был задействован, пока неизвестно. «Какие-то уйдут из репертуара, так как уже прожили довольно долгий срок. А в некоторых планируем новые вводы. Но пока это под вопросом», — отметил худрук.