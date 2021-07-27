"Не казнь и не месть": Сухоруков объяснил уход из театра

Артист России Виктор Сухоруков объяснил уход из Театра имени Моссовета после десяти лет работы. Об этом сообщает StarHit.
Артист отметил, что его решение — «это не вызов, не месть, не казнь».
«Просто ушел, решил изменить свою участь. У меня были разные этапы, когда я сам все разрушал и начинал что-то новое в жизни. Без работы не останусь», — сообщил актер на кинофестивале «Хрустальный источникъ».
Актер не нашел взаимопонимание с художественным руководителем Театра имени Моссовета Евгением Марчелли, а во время репетиций у него постоянно возникали разногласия с режиссером Юрием Ереминым.
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