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Почему звезда "Папиных дочек" 35 лет играла в массовке

Александра Нечаева
3 часа назад

Она стала известной после 50 лет, в ее фильмографии более 90 ролей, но главных среди них почти нет, 35 лет она выходила на сцену театра лишь в массовке. Но о смене профессии Татьяна Орлова никогда даже не думала. О непростом пути актрисы к славе и признанию читайте в материале “Рамблера”.

Почему звезда "Папиных дочек" 35 лет играла в массовке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Высокий рост, низкий голос и нестандартная внешность, казалось, могли помешать Орловой осуществить мечту стать актрисой. Однако яркий комедийный талант и мощная харизма помогли ей поступить в ГИТИС с первой же попытки. Более того ее педагог Андрей Гончаров пригласил студентку еще во время учебы выступать на сцене театра Маяковского. Правда, Орлова не вписывалась ни в одно из существующих амплуа и выходила на сцену лишь в массовке. Продолжалось это 35 лет.

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Лишь в 2014 году Татьяне Орловой доверили сыграть первую в ее жизни главную роль в спектакле “Бердичев”. Актрисе на тот момент исполнилось уже 58 лет. За свою работу Татьяна получила как лучшая актриса сезона сразу несколько театральных премий.

Кадр из сериала "Папины дочки"

Кинокарьера Орловой складывалась не менее трудно. Хотя актриса начала сниматься еще в 1980-х, роли ей доставались крошечные, да и фильмы были проходными. В 1990-х же Татьяна и вовсе осталась без работы в кино, зарабатывая на хлеб лишь играя в театре. И даже в это сложное время, оказавшись практически в нищете, уйти из профессии Орлова даже не думала.

Признания и популярности Татьяна Орлова дождалась в начале 2000-х. Ее, наконец, заметили режиссеры и начали приглашать в фильмы и сериалы. “Дети Арбата” и “Закон и порядок” сделали актрису узнаваемой, а настоящая популярность и любовь зрителей пришла к ней с ролью секретарши Тамары в “Папиных дочках”.

После съемок в “Папиных дочках” Орлова забыла, что такое недостаток предложений о работе. Новые роли ей предлагали одну за другой, режиссеры разглядели, наконец, невероятный комедийный дар актрисы и поняли, что ее появление на экране заранее предрекает фильму успех.

Стоит отметить, что Орлова органична не только в комедийных ролях, ей с таким же успехом удаются и серьезные драматические роли. Но режиссеры, разумеется, чаще эксплуатируют ее комедийный талант. И Татьяна более чем успешно справляется со своей задачей смешить зрителей.

Кадр из сериала "Папины дочки"

Несмотря на то, что путь к славе и успеху Татьяны Орловой был трудным и долгим, она не жалеет ни об одном прожитом дне.На сегодняшний день Орлова — одна из самых востребованных и узнаваемых актрис в российском кино. Порой ее даже сравнивают с Фаиной Раневской, хотя сама Татьяна этого очень не любит, заявляя, что до гениальной актрисы ей, как до космоса.

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