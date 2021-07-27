В Сети нашли первую совместную работу Паркер и Никсон

Пользователи Сети выяснили, что Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон впервые встретились на съемочной площадке вовсе не для сериала "Секс в большом городе". Оказывается, они снимались вместе еще за 16 лет до этого в фильме "Мое дитя, мое тело". Первыми находкой поделились в своем инстаграме редакторы издания The Cut.
По сюжету, женщина встала перед трудным выбором: делать ли аборт, зная, что у ее будущего ребенка найдена инвалидность.
Сейчас актрисы продолжают вместе работать над продолжением сериала "Секс в большом городе".
Ранее "Рамблер" писал о том, что Шипенко рассказал о съемках фильма "Вызов" в космосе.