В Сети нашли первую совместную работу Паркер и Никсон

Пользователи Сети выяснили, что Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон впервые встретились на съемочной площадке вовсе не для сериала "Секс в большом городе". Оказывается, они снимались вместе еще за 16 лет до этого в фильме "Мое дитя, мое тело". Первыми находкой поделились в своем инстаграме редакторы издания The Cut.