Как Юра Борисов заставил россиян гордиться

28-летнего Юру Борисова называют новым Петровым или Козловским. Раньше об актере говорили только в России. Теперь ему пророчат успех в Голливуде. Борисова называют "счастливым именем российского кино". Подробнее - в материале "Рамблера".

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Одну из первых своих ролей Юра Борисов сыграл в фильме "Елена" Андрея Звягинцева в 2011 году. После было много сериалов, некоторые даже крупные. Например, "Ольга" и "Закон каменных джунглей". Заметно больше ролей актеру начали предлагать уже после 2018 года: "Хрусталь", "Т-34", "Бык", "Вторжение", "Калашников", "Союз спасения", "Серебряные коньки".

В конце мая Netflix анонсировал первый оригинальный проект в России - сериал "Анна К" по роману Льва Толстого "Анна Каренина". В нем тоже появится Юра Борисов. Он в адаптации классики сыграет Константина Левина.

Теперь Юра Борисов снялся сразу в четырех фестивальных картинах. Два фильма с его участием представили в Каннах: "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова и "Купе номер шесть" Юхо Куосманена. И еще две ленты вошли в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля: "Мама, я дома" и "Капитан Волконогов бежал".

По мнению кинокритика Антона Долина, так феноменально еще не везло ни одному российскому актеру за все время существования нашего кинематографа.

"Юра Борисов сначала взял Канны, а сейчас Венецию. Ни разу не пожалела, что рассмотрела этого актера два года назад. Нереальная гордость", - написала пользовательница Twitter под ником @_honey_moon69_.

В сети пишут, что скора Юра Борисов будет во всех фильмах.