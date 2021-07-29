Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за "Черной вдовы"

Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сыграла главную роль в фильме Marvel "Черная вдова", подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против компании Disney, сообщает Wall Street Journal.
Причиной претензии актрисы стал выход фильма на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с дебютом в кинотеатрах. В иске говорится, что ее соглашение с Disney's Marvel Entertainment гарантирует эксклюзивный прокат в кинотеатрах, а ее зарплата в значительной степени основана на кассовых сборах фильма.
"Disney умышленно побудил Marvel нарушить соглашение без каких-либо оснований, чтобы помешать Йоханссон в полной мере реализовать преимущества своей сделки с Marvel", - говорится в иске.
Отмечается, что крупные медиа-компании уделяют приоритетное внимание своим стриминговым сервисам и все чаще размещают ценный контент на этих платформах, что финансово сказывается на актерах и продюсерах.
"Это, безусловно, не последний случай, когда голливудские звезды выступают против Disney и дают понять, что, как бы компания ни притворялась, у нее есть юридическое обязательство выполнять свои контракты", - сказал Джон Берлински, поверенный Kasowitz Benson Torres LLP. который представляет Йоханссон.
Ранее на компанию актрисы Гвинет Пэлтроу Goop подали в суд из-за свечи с ароматом вагины. Житель Техаса Колби Уотсон утверждал, что такая свеча взорвалась на его прикроватном столике. Он потребовал компенсации в размере $5 млн — от своего имени и имени других покупателей, которые "не по своей вине купили ущербные и опасные свечи с ароматом вагины".