Ахеджакова назвала причину травли "Современника"

Народная артистка России Лия Ахеджакова назвала причину жалобы организации «Офицеры России» в Генпрокуратуру на спектакль московского театра «Современник». Ее слова приводит РБК.

По ее мнению, скандал и обвинения театра в оскорблении ветеранов войны связаны с теми, кто не хотел, чтобы художественным руководителем «Современника» стал Виктор Рыжаков.

«Ахеджакова оскорбляет ветеранов, ругается матом, и это допускает очень плохой режиссер Рыжаков, который незаслуженно стал главным режиссером потрясающего театра "Современник"»,

— привела актриса соображения тех, кто, как она считает, устроил этот скандал.

Ахеджакова отметила, что подобная ситуация была в «Театре.doc».

«У меня нет ни одного слова мата и не было, эта пьеса идет в четырех городах России давно, и никто не замечал»,

— сказала она.

Ранее сообщалось, что общественная организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля театра «Современник» «Первый хлеб». Постановку назвали «предельно неуважительной к защитникам Отечества». В частности, общественники указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. После этого администрация московского театра «Современник» убрала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы, роль которой исполнила Ахеджакова.