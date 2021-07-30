Почему звезда "Ошибки резидента" уехал из Москвы

Олег Жаков был очень популярен у зрителей Советского Союза, а режиссеры не обделяли его ролями. Однако актер, сыграв в кино более ста ролей, однажды в один момент собрал вещи и переехал жить в Пятигорск. Там он провел последние годы своей жизни, отвечая на все предложения вернуться в Москву или Ленинград категорическим отказом. О том, почему он так поступил, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Первое свидание" Кадр из фильма "Первое свидание"

Олег Жаков появился на свет в семье востребованного врача с обширной практикой. Никто и не предполагал, что он станет актером, хотя мальчик с детства интересовался театром и кино. Семья много переезжала. Родился Олег в Сарапуле, потом жил в Казани, затем в Екатеринбурге, где поступил в педагогический техникум. Однако учителем стать Жакову не довелось. В 1926 году он уехал в Ленинград, где впервые вышел на съемочную площадку в массовке фильма “Шинель”. После этого он твердо решил, что обязательно станет актером.

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Жаков окончил техникум сценических искусств, появлялся на экране в небольших эпизодах, первую главную роль сыграл в 1933 году в фильме “Моя Родина”, а известность ему принесла работа в картине Сергея Герасимова “Семеро смелых”, вышедшая на экраны в 1936 году.

Он снимался много, появляясь, как в главных, так и во второстепенных ролях. Но любое, даже самое короткое его появление на экране было запоминающимся, к каждой роли он тщательно готовился. Жаков был одним из самых узнаваемых и востребованных актеров Советского Союза. Но в 1957 году удивил всех, неожиданно уехав жить в Пятигорск, где провел оставшуюся жизнь, отказываясь возвращаться в Москву или Ленинград.

На кардинальные изменения в жизни актер решился ради семьи, а точнее, ради любимой жены, которой из-за здоровья требовалось сменить сырой климат на более мягкий. Супруга решила вернуться в Пятигорск, откуда она была родом, а Жаков, не раздумывая, последовал за ней.

Последующие 26 лет Жаков продолжал сниматься в кино, работая чаще всего в Москве и Ленинграде. Но всегда возвращался в Пятигорск, к любимой жене. Увы, она ушла из жизни раньше любящего супруга. Актер никак не мог смириться с утратой. А в 78 лет, во время съемок фильма “Жаркое лето в Кабуле”, перенес инфаркт, но продолжил работу над ролью, которая стала его последней ролью в кино.