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Почему звезда "Ошибки резидента" отказался жить в Москве

Александра Нечаева
1 час назад

Олег Жаков был очень популярен у зрителей Советского Союза, а режиссеры не обделяли его ролями. Однако актер, сыграв в кино более ста ролей, однажды в один момент собрал вещи и переехал жить в Пятигорск. Там он провел последние годы своей жизни, отвечая на все предложения вернуться в Москву или Ленинград категорическим отказом. О том, почему он так поступил, читайте в материале “Рамблера”.

Почему звезда "Ошибки резидента" уехал из Москвы
Фото: Кадр из фильма "Первое свидание"Кадр из фильма "Первое свидание"

Олег Жаков появился на свет в семье востребованного врача с обширной практикой. Никто и не предполагал, что он станет актером, хотя мальчик с детства интересовался театром и кино. Семья много переезжала. Родился Олег в Сарапуле, потом жил в Казани, затем в Екатеринбурге, где поступил в педагогический техникум. Однако учителем стать Жакову не довелось. В 1926 году он уехал в Ленинград, где впервые вышел на съемочную площадку в массовке фильма “Шинель”. После этого он твердо решил, что обязательно станет актером.

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Жаков окончил техникум сценических искусств, появлялся на экране в небольших эпизодах, первую главную роль сыграл в 1933 году в фильме “Моя Родина”, а известность ему принесла работа в картине Сергея Герасимова “Семеро смелых”, вышедшая на экраны в 1936 году.

Он снимался много, появляясь, как в главных, так и во второстепенных ролях. Но любое, даже самое короткое его появление на экране было запоминающимся, к каждой роли он тщательно готовился. Жаков был одним из самых узнаваемых и востребованных актеров Советского Союза. Но в 1957 году удивил всех, неожиданно уехав жить в Пятигорск, где провел оставшуюся жизнь, отказываясь возвращаться в Москву или Ленинград.

На кардинальные изменения в жизни актер решился ради семьи, а точнее, ради любимой жены, которой из-за здоровья требовалось сменить сырой климат на более мягкий. Супруга решила вернуться в Пятигорск, откуда она была родом, а Жаков, не раздумывая, последовал за ней.

Последующие 26 лет Жаков продолжал сниматься в кино, работая чаще всего в Москве и Ленинграде. Но всегда возвращался в Пятигорск, к любимой жене. Увы, она ушла из жизни раньше любящего супруга. Актер никак не мог смириться с утратой. А в 78 лет, во время съемок фильма “Жаркое лето в Кабуле”, перенес инфаркт, но продолжил работу над ролью, которая стала его последней ролью в кино.

Здоровье актера оставляло желать лучшего, кроме того, он отчаянно тосковал по ушедшей жене. 31 декабря 1987 года Жаков перенес инсульт, оправиться после которого полностью уже не смог. Ушел из жизни актер 4 мая 1988 года в возрасте 83 лет.

Актеры,Шинель,Олег Жаков,Сергей Герасимов,
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