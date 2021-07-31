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Елена Яковлева раскрыла причины ухода из театра «Современник»

Passion.ruиещё 1
3 часа назад

Весной артистка вернулась на сцену театра в качестве приглашенной актрисы впервые через 10 лет после своего ухода. Звезда посвятила работе в «Современнике» почти 30 лет своей жизни, и рассказала, почему все же решила прервать сотрудничество.

Елена Яковлева рассказала, почему ушла из «Современника»
Фото: Passion.ruPassion.ru

60-летняя Елена Яковлева впервые вышла на сцену «Современника» в 1984 году. Неожиданное увольнение актрисы спустя 28 лет потрясло многих поклонников и коллег. В СМИ упорно ходили слухи о конфликте звезды фильма «Интердевочка» с художественным руководителем театра Галиной Волчек.

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Как рассказала Яковлева, как такового конфликта между женщинами не было.

Однако, актрису не устраивало то, что на участие в новых постановках ее не приглашали. Соответственно, у звезды было недостаточно работы.

«Однажды, отыграв очередные «Пять вечеров», я поняла, что прошло семь лет, а я ничего не репетировала за это время. И я думаю: за целых семь лет ничего нового! Как-то вдруг ёкнуло: можно ведь так и ещё пять лет просидеть. Но я же не могу требовать, чтобы Галина Борисовна каждый год ставила спектакли «на меня» – у неё огромная труппа, ей нужно обо всех думать, это же всё понятно. Но как не грузить себя неприятными мыслями о том, что ты уже в театре не очень-то нужна, тебя годами не видят ни в одной новой постановке?»,

— вспоминает Елена Яковлева.

Актриса решилась написать заявление об уходе после того, как в один из дней к ней в гримерную зашла коллега, показав новый список репетиций, и отметив, что в новом сезоне на сцене Яковлеву не ждет ничего нового. В ответ на это Елена сразу пошла в отдел кадров с целью уволиться. Галина Волчек не стала препятствовать уходу одной из самых известных актрис «Современника», и никак не прокомментировала недовольство Яковлевой.

«Галина Борисовна просто не понимала, почему я ухожу. Реально. Она подумала, что я играю очень много – и я действительно очень много играла, – но она не поняла, что артистке хочется всегда чего-то новенького»,

— добавила звезда.

Однако, через некоторое время Волчек все же пригласила Яковлеву сыграть в постановке «Играем Шиллера», но в качестве приглашенной актрисы. На что та ответила согласием.

Актеры,Пять вечеров,Галина Волчек,Елена Яковлева,
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