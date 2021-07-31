Елена Яковлева рассказала, почему ушла из «Современника»

«Однажды, отыграв очередные «Пять вечеров», я поняла, что прошло семь лет, а я ничего не репетировала за это время. И я думаю: за целых семь лет ничего нового! Как-то вдруг ёкнуло: можно ведь так и ещё пять лет просидеть. Но я же не могу требовать, чтобы Галина Борисовна каждый год ставила спектакли «на меня» – у неё огромная труппа, ей нужно обо всех думать, это же всё понятно. Но как не грузить себя неприятными мыслями о том, что ты уже в театре не очень-то нужна, тебя годами не видят ни в одной новой постановке?»,