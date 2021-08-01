Что стало с актерами шоу «33 квадратных метра»

Комедийное шоу выходило на экраны с 1997 по 2004 год, сначала в рамках передачи "О.С.П.-студия", а затем как самостоятельный сериал. "Рамблер" рассказывает, как сложилась карьера актеров после участия шоу.

Татьяна Лазарева

На телевидение Татьяна Лазарева попала благодаря КВН, дважды становилась победительницей высшей лиги. В 1994 году ее пригласили в передачу "Раз в неделю". Известность и слава пришли к актрисе и телеведущей благодаря шоу "33 квадратных метра", в котором Татьяна сыграла мать семейства Звездуновых. После шоу было много других проектов на ТВ. С 2016 года большую часть времени проводит в Испании, где учится ее дочь. В 2018 году вела шоу на Youtube "Проект ответственных родителей", а в 2020 году запустила похожее шоу на канале Lazarevatut. Сейас Татьяна Лазарева продолжает сниматься в кино, озвучивает фильмы.

Сергей Белоголовцев

Главу семьи Звездуновых сыграл Сергей Белоголовцев. Для него "33 квадратных метра" также стали стартовой площадкой. Он много снимался и продолжает работать на телевидении. А в 2014 году вместе с женой основал некоммерческую организацию "Лыжи мечты", которая занимается реабилитацией детей с ДЦП.

Павел Кабанов

Играл в той же команде КВН, что и Сергей Белоголовцев. В шоу "33 квадратных метра" выступил в роли тещи Клары Захаровны. Персонаж получился настолько колоритным, что Павла Кабанова в этом образе приглашали в рекламу "Дикси". Продолжает работать на телевидении, а также снимается в кино и занимается озвучкой.

Андрей Бочаров

В шоу "33 квадратных метра" сыграл сынульку, после продолжал сниматься, выступал в качестве сценариста, а со временем занялся переводами роликов и фильмов.

Михаил Шац