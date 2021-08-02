В Сети раскритиковали Ахеджакову за защиту «Первого хлеба»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль «Первый хлеб» в театре «Современник» на оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Тех, кто обратился в ведомство, особенно взволновал монолог с ненормативной лексикой советской и российской актрисы Лии Ахеджаковой.

Фото: Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Сама артистка решила не молчать и дала большое интервью изданию «Дождь». По ее словам, «некие злые люди» нападают на театр и на нее лично. Однако имен таинственных злопыхателей скандальная актриса так и не назвала, как не пытался из нее это вытащить ведущий.

Ахеджакова уверяла, что в пьесе, а точнее притче, нет никакого мата, а содержание абсолютно невинно.

Одна из пользовательниц платформы «Яндекс.Дзен» решила прочитать пьесу молодого драматурга Рината Ташимова и понять, кто же прав в сложившейся ситуации. Начиная с первых страниц, автор канала пришла в неописуемый ужас.

«Мне не зашла эта притча ни разу. Мат там на каждом шагу. И даже не это главное, а то, что суть произведения гнилая, лексикон героев убогий».

Она даже привела несколько скринов, на которых черным по белому видны матерные слова. И задалась вопросом, почему же Ахеджакова «решила сдать назад»? Ведь обычно актриса не боится громких заявлений.

Однако, есть предположение, что и актриса, и руководство театра прекрасно понимают — в прокуратуре не будут смотреть на награды и звания — если виноват, значит будешь наказан.

«Слишком много стали себе позволять деятели культуры, находящиеся на государственном обеспечении. Как надо обнаглеть, чтобы, получая государственные деньги, поливать грязью свой народ, героев Великой Отечественной войны?».

Автор также считает, что актриса и раньше позволяла себе что-то говорить против власти, при этом всегда у нее что-то требуя. Но при советской власти громко не покричишь, а уже в 90-е и после стали смелее.