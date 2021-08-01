Эмма Стоун намерена подать в суд на Disney

Недавно американская актриса Скарлетт Йоханссон предъявила иск Disney за то, что компания не выплачивает ей проценты за показ фильма «Черная вдова» на онлайн-площадке. С теми же обвинениями планирует обратиться к юристам и исполнительница роли Круэллы Де Вилль.
32-летнюю американскую актрису Эмму Стоун беспокоит то, что ее последний фильм с ее участием вышел на большие экраны одновременно с показом на стриминговом сервисе Disney+.
Это может существенно снизить посещаемость кинотеатров, а соответственно, и заработка звезды «Круэллы».
Как и в ситуации с Йоханссон, Стоун имеет процент с кассовых сборов, а не с онлайн-просмотров по платной подписке.
Американские СМИ утверждают, что многие актеры планируют последовать примеру актрис, так как не получают доходы с трансляций в интернете.
Еще один актер обратился к юристам с претензией. Джерард Батлер подал в суд на производителя фильма «Падение Олимпа». По мнению актера, он получил на 10 млн долларов меньше за роль агента Майка Баннинга по причине того, что создатели специально занизили цифры сборов. Несмотря на то, что картина вышла на экраны в 2013 году, Джерард обратился к адвокатам только сейчас.