Эмма Стоун намерена подать в суд на Disney

Недавно американская актриса Скарлетт Йоханссон предъявила иск Disney за то, что компания не выплачивает ей проценты за показ фильма «Черная вдова» на онлайн-площадке. С теми же обвинениями планирует обратиться к юристам и исполнительница роли Круэллы Де Вилль.

32-летнюю американскую актрису Эмму Стоун беспокоит то, что ее последний фильм с ее участием вышел на большие экраны одновременно с показом на стриминговом сервисе Disney+.

Это может существенно снизить посещаемость кинотеатров, а соответственно, и заработка звезды «Круэллы».

Как и в ситуации с Йоханссон, Стоун имеет процент с кассовых сборов, а не с онлайн-просмотров по платной подписке.

Американские СМИ утверждают, что многие актеры планируют последовать примеру актрис, так как не получают доходы с трансляций в интернете.