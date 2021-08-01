Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Звезда «Круэллы» Эмма Стоун намерена подать в суд на Disney вслед за Скарлетт Йоханссон

Passion.ru
1 час назад

Недавно американская актриса Скарлетт Йоханссон предъявила иск Disney за то, что компания не выплачивает ей проценты за показ фильма «Черная вдова» на онлайн-площадке. С теми же обвинениями планирует обратиться к юристам и исполнительница роли Круэллы Де Вилль.

Эмма Стоун намерена подать в суд на Disney
Фото: Passion.ruPassion.ru

32-летнюю американскую актрису Эмму Стоун беспокоит то, что ее последний фильм с ее участием вышел на большие экраны одновременно с показом на стриминговом сервисе Disney+.

Это может существенно снизить посещаемость кинотеатров, а соответственно, и заработка звезды «Круэллы».

Как и в ситуации с Йоханссон, Стоун имеет процент с кассовых сборов, а не с онлайн-просмотров по платной подписке.

Американские СМИ утверждают, что многие актеры планируют последовать примеру актрис, так как не получают доходы с трансляций в интернете.

Еще один актер обратился к юристам с претензией. Джерард Батлер подал в суд на производителя фильма «Падение Олимпа». По мнению актера, он получил на 10 млн долларов меньше за роль агента Майка Баннинга по причине того, что создатели специально занизили цифры сборов. Несмотря на то, что картина вышла на экраны в 2013 году, Джерард обратился к адвокатам только сейчас.

Актеры,Падение Олимпа,Джерард Батлер,Скарлетт Йоханссон,Эмма Стоун,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители