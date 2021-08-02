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Эмма Стоун задумала подать в суд на Disney вслед за Скарлетт Йоханссон

Lenta.ruиещё 1
58 минут назад

Американская актриса Эмма Стоун задумала подать в суд на компанию Disney вслед за своей коллегой Скарлетт Йоханссон. Об этом сообщает Screen Rant.

Эмма Стоун хочет подать в суд на Disney
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Причиной судебных разбирательств может стать фильм с участием артистки «Круэлла». Картина вышла в прокат одновременно с премьерой на сервисе Disney+. Таким образом, хотя лента хорошо была принята критиками и зрителями, кассовые сборы были не очень большими. Это могло случиться из-за показа фильма на Disney+.

В июле стало известно, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.

В Disney ответили, что полностью соблюли контракт Йоханссон, а выпуск «Черной вдовы» на Disney+ с премиум-подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства», помимо 20 миллионов долларов, которые она уже получила за этот фильм.

Актеры,Скарлетт Йоханссон,Эмма Стоун,Walt Disney,
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