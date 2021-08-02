Умер звезда «Улицы разбитых фонарей» Рудаков

1 августа стало известно о смерти заслуженного артиста России Анатолия Родионовича Рудакова. Актер ушел из жизни в возрасте 71 года. Причиной его смерти стало заболевание коронавирусом.
Поклонники актера были шокированы новостью о его кончине, ведь многие выросли на сериалах и фильмах с его участием и привыкли к родному лицу Рудакова.
Кстати, на счету у Анатолия Родионовича более ста кинокартин, в числе которых сериалы «Морские дьяволы» и «Улицы разбитых фонарей», а также фильмы «Шерлок Холмс», «В поисках капитана Гранта», «Елки 1914», «Трое в лодке, не считая собаки» и другие.