Умер звезда «Улицы разбитых фонарей» Рудаков

1 августа стало известно о смерти заслуженного артиста России Анатолия Родионовича Рудакова. Актер ушел из жизни в возрасте 71 года. Причиной его смерти стало заболевание коронавирусом.

Поклонники актера были шокированы новостью о его кончине, ведь многие выросли на сериалах и фильмах с его участием и привыкли к родному лицу Рудакова.