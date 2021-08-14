Почему Наталья Негода молчит о романе с Ефремовым

Михаил Ефремов и Наталья Негода познакомились, когда оба учились в Школе-студии МХАТ. Роман завязался не сразу, но позже молодые люди стали практически неразлучны. Приятели пары поговаривали о том, что дело движется к свадьбе, но союз распался. О том, почему это произошло и по какой причине Наталья не любит вспоминать о своей студенческой любви, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Маленькая Вера" Кадр из фильма "Маленькая Вера"

Негода понравилась Ефремову, который слыл покорителем женских сердец, практически с первого взгляда. Но девушка долго отвергала ухаживания Михаила. Однако через некоторое время Ефремов сумел завоевать расположение Натальи и она изменила свое отношение к нему.

Знакомые пары отмечали, что Ефремов и Негода идеально подходили друг другу: оба задорные, легкие на подъем, готовые на любые авантюры, талантливые. Действительно, молодые люди были счастливы и наслаждались обществом друг друга. Наталья поддержала даже решение Михаила вступить в фиктивный брак с Еленой Гольяновой, чтобы та смогла обзавестись жильем в Москве. А после расторжения этого фиктивного брака Ефремов сделал предложение своей любимой девушке. Но Негода ответила отказом.

Наталья снималась в “Маленькой Вере”, была увлечена работой и на первое место в тот момент ставила карьеру. Брак в ее планы не входил. Пара на некоторое время рассталась, но затем отношения восстановились. Правда, ненадолго.

Наталья узнала, что Ефремов параллельно встречается с другой, актрисой Натальей Ионовой. Кроме того, до Негоды дошли слухи, что другая женщина ждет от него ребенка. Наталья мгновенно разорвала отношения с Ефремовым, не сумев простить предательства.