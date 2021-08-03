Почему Светлана Аманова перестала сниматься в кино

Вся страна обратила внимание на Светлану Аманову, когда она снялась в фильме «Спортлото-82». Многие зрители ожидали, что актриса начнет чаще появляться на телеэкранах, но такого не произошло. Аманова не желала славы, а съемкам в кино предпочитала участие в спектаклях любимого Малого театра.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Актриса родилась в Москве. После окончания школы Светлана поступила в Щепкинское училище. Впервые на телеэкране она появилась, еще будучи студенткой. Аманова снялась в телефильме «С вечера до полудня», а затем сыграла главную роль в кинокартине «Путешествие будет приятным».

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Большой славы эти кинопроекты не сыскали, потому на Аманову сначала внимания никто не обратил. Но следующий фильм, в котором сыграла актриса, получил большую популярность – «Спортлото-82».

Кадр из фильма «Спортлото-82»

Вся страна влюбилась в замечательную Светлану Аманову. Сама же актриса становиться известной не хотела, а съемкам в кино предпочла участие в спектаклях Малого театра.

Фильмография Светланы Амановой насчитывает не так много ролей. Актриса снималась в таких кинопроектах, как «Зимний вечер в Гаграх», «Барышня-крестьянка», «Бедная Настя», «Серафима Прекрасная». С 2017 года Аманова и вовсе перестала появляться на телеэкранах.

Личная жизнь

Актриса была официально замужем лишь раз в жизни. Супругом Светланы был журналист Павел Гусев. В этом браке у Амановой родилась дочь Катя. Союз журналиста и актрисы быстро распался, и после этого Светлана ни разу не выходила замуж.

Ходят слухи, что у актрисы был служебный роман с Виталием Соломиным, когда они вместе играли в Малом театре. На тот момент у Соломина уже были супруга и две дочери. Отношения пары развились, когда они вместе с театральной труппой были на гастролях в Болгарии. По приезде в Москву роман прекратился, а Виталий вернулся к супруге.