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"Зачем так горячо": что известно про нового Вронского

Анна Арсеньева
1 час назад

3 августа Netflix объявил имя актера, который сыграет роль Вронского в первом российском сериале стримингового сервиса по роману Льва Толстова «Анна Каренина». Им стал Роман Васильев. "Рамблер" рассказывает, что о нем известно.

Актер родился в Калининграде в 1994 году. Сейчас ему 26 лет.
1/7 Актер родился в Калининграде в 1994 году. Сейчас ему 26 лет.
Фото: @ellroy.rv
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Роман Васильев окончил Школу-студию МХАТ.
2/7 Роман Васильев окончил Школу-студию МХАТ.
Фото: @netflixru
В 2014 году он дебютировал на сцене Центра имени Мейерхольда.
3/7 В 2014 году он дебютировал на сцене Центра имени Мейерхольда.
Фото: @ellroy.rv
В 2017 году актер сыграл в сериале "Девочки не сдаются".
4/7 В 2017 году актер сыграл в сериале "Девочки не сдаются".
Фото: @ellroy.rv
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После была роль индейца в "Алиенисте", робота-дворецкого в "Лучше, чем люди", Даниила Крамера в "Идентификации" и герцога Голштинского в предстоящей "Елизавете".
5/7 После была роль индейца в "Алиенисте", робота-дворецкого в "Лучше, чем люди", Даниила Крамера в "Идентификации" и герцога Голштинского в предстоящей "Елизавете".
Фото: @ellroy.rv
В сериале "Анна К" Роман Васильев сыграет вместе со Светланой Ходченковой, Федором Бондарчуком и Юрой Борисовым.
6/7 В сериале "Анна К" Роман Васильев сыграет вместе со Светланой Ходченковой, Федором Бондарчуком и Юрой Борисовым.
Фото: @ellroy.rv
Несколько дней назад появилась новость, что роль Вронского сыграет Иван Янковский. Тем не менее, в соцсетях одобрили выбор нового актера.
7/7 Несколько дней назад появилась новость, что роль Вронского сыграет Иван Янковский. Тем не менее, в соцсетях одобрили выбор нового актера.
Фото: @ellroy.rv

Актер родился в Калининграде в 1994 году. Сейчас ему 26 лет. Роман Васильев окончил Школу-студию МХАТ и в 2014 году дебютировал на сцене Центра имени Мейерхольда.

В 2017 году актер сыграл в сериале "Девочки не сдаются". После была роль индейца в "Алиенисте", робота-дворецкого в "Лучше, чем люди", Даниила Крамера в "Идентификации" и герцога Голштинского в предстоящей "Елизавете".

В сериале "Анна К" Роман Васильев сыграет вместе со Светланой Ходченковой, Федором Бондарчуком и Юрой Борисовым. При этом несколько дней назад в СМИ появилась новость, что роль Вронского сыграет Иван Янковский. Тем не менее, в соцсетях выбор актера одобрили:

"Оу майн.... зачем так горячо?", "Не сыграла ставочка с Янковским. Дорогу новым именам", "Знойный такой мальчик, уфф".

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