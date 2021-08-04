"Зачем так горячо": что известно про нового Вронского

3 августа Netflix объявил имя актера, который сыграет роль Вронского в первом российском сериале стримингового сервиса по роману Льва Толстова «Анна Каренина». Им стал Роман Васильев. "Рамблер" рассказывает, что о нем известно.

1/7 Актер родился в Калининграде в 1994 году. Сейчас ему 26 лет. Фото: @ellroy.rv Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Роман Васильев окончил Школу-студию МХАТ. Фото: @netflixru 3/7 В 2014 году он дебютировал на сцене Центра имени Мейерхольда. Фото: @ellroy.rv 4/7 В 2017 году актер сыграл в сериале "Девочки не сдаются". Фото: @ellroy.rv Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 После была роль индейца в "Алиенисте", робота-дворецкого в "Лучше, чем люди", Даниила Крамера в "Идентификации" и герцога Голштинского в предстоящей "Елизавете". Фото: @ellroy.rv 6/7 В сериале "Анна К" Роман Васильев сыграет вместе со Светланой Ходченковой, Федором Бондарчуком и Юрой Борисовым. Фото: @ellroy.rv 7/7 Несколько дней назад появилась новость, что роль Вронского сыграет Иван Янковский. Тем не менее, в соцсетях одобрили выбор нового актера. Фото: @ellroy.rv

Актер родился в Калининграде в 1994 году. Сейчас ему 26 лет. Роман Васильев окончил Школу-студию МХАТ и в 2014 году дебютировал на сцене Центра имени Мейерхольда.

В 2017 году актер сыграл в сериале "Девочки не сдаются". После была роль индейца в "Алиенисте", робота-дворецкого в "Лучше, чем люди", Даниила Крамера в "Идентификации" и герцога Голштинского в предстоящей "Елизавете".

В сериале "Анна К" Роман Васильев сыграет вместе со Светланой Ходченковой, Федором Бондарчуком и Юрой Борисовым. При этом несколько дней назад в СМИ появилась новость, что роль Вронского сыграет Иван Янковский. Тем не менее, в соцсетях выбор актера одобрили: