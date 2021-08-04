"Зачем так горячо": что известно про нового Вронского

3 августа Netflix объявил имя актера, который сыграет роль Вронского в первом российском сериале стримингового сервиса по роману Льва Толстова «Анна Каренина». Им стал Роман Васильев. "Рамблер" рассказывает, что о нем известно.
Актер родился в Калининграде в 1994 году. Сейчас ему 26 лет. Роман Васильев окончил Школу-студию МХАТ и в 2014 году дебютировал на сцене Центра имени Мейерхольда.
В 2017 году актер сыграл в сериале "Девочки не сдаются". После была роль индейца в "Алиенисте", робота-дворецкого в "Лучше, чем люди", Даниила Крамера в "Идентификации" и герцога Голштинского в предстоящей "Елизавете".
В сериале "Анна К" Роман Васильев сыграет вместе со Светланой Ходченковой, Федором Бондарчуком и Юрой Борисовым. При этом несколько дней назад в СМИ появилась новость, что роль Вронского сыграет Иван Янковский. Тем не менее, в соцсетях выбор актера одобрили:
"Оу майн.... зачем так горячо?", "Не сыграла ставочка с Янковским. Дорогу новым именам", "Знойный такой мальчик, уфф".