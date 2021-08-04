5 режиссеров, у которых боялись сниматься актеры

Режиссер — профессия непростая: нужно проследить за десятком процессов сразу, корректировать актеров в моменте и редактировать монтаж на постпродакшене. Логично, что окружающие прощают гениям тяжелый характер, объясняя его высокими требованиями к профессионализму коллег. Однако некоторые режиссеры вошли в историю кинематографа как требовательные перфекционисты, с которыми просто невозможно работать. "Рамблер" рассказывает о режиссерах, от которых бежали актеры.

Андрей Тарковский

Кадр из фильма "Ностальгия"

С советским режиссером было работать престижно, но тяжело. Тарковский требовал реалистичности и множество раз переснимал сцену, если та казалось "ненастоящей". Показателен пример из драмы "Ностальгия", которую режиссер снимал в Италии. Герой Олега Янковского по сюжету переходил бассейн с одного конца на другой, держа в руках горящую свечу. Тарковский отказался от искусственного огня: по его мнению, актер должен был прожить момент, а не полагаться на реквизит. Сцена длится четыре минуты, и свеча тухла много раз: Янковскому приходилось возвращаться на исходную позицию и начинать заново.

Стэнли Кубрик

Еще один перфекционист, который, по слухам, требовал переснимать сцены сотни раз. Во время съемок "Сияния" около 400 километров пленки было потрачено на "неудачные" дубли: Кубрик принуждал актеров играть на пределе возможностей. Особенно тяжело съемки триллера давались исполнительнице главной роли Шелли Дюваль, которой снова и снова приходилось проживать сцены преследования и нападения. Позднее актриса признавалась, что она плакала по двенадцать часов в сутки, на фоне стресса начали выпадать волосы, а кошмары о съемках преследовали ее еще много лет.

Альфред Хичкок

Мастер саспенса и отец триллера был, по воспоминаниям коллег, человеком сложным. Он с особой педантичностью и точностью прописывал характеры и сцены, а потому не терпел, когда с ним не соглашались. Актриса Ширли Маклейн рассказывала об отношении мастера к коллегам:

«Нам, актерам, нечего делать на площадке, мы не интересуем его, а лишь заменяем реквизит. Он считает нас „ бессловесным скотом“»

Кроме того, Хичкок отличался черным чувством юмора. Известен случай, когда режиссер повздорил на площадке с актрисой Типпи Хедрен. В качестве отместки он подарил пятилетней дочери актрисы куклу с ее лицом, которая лежала в игрушечном гробу.

Джеймс Кэмерон

Канадский режиссер снял два из трех самых кассовых фильмов всех времен, поэтому поработать с ним мечтает каждый актер. Однако некоторые зареклись от совместных съемок: например, Кейт Уинслет, которая чуть не лишилась здоровья в ледяной воде на съемках "Титаника". Интересный факт: после съемок приключенческого триллера "Бездна" вся съемочная группа заказала себе футболки с надписью "Меня ничем не напугаешь, я работал с Джеймсом Кэмероном".

Ларс фон Триер