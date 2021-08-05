Одна из самых известных актрис Болливуда 5 августа празднует день рождения. Красавице Каджол исполняется 46 лет! Миру достаточно одного ее имени, чтобы понять, о ком идет речь.

Каджол отличается от всех своими густыми бровями, сходящимися на переносице — красавица десятилетиями не поддается моде. Многие считают ее брови визитной карточкой, но зрители любят Каджол за чувственные роли в культовых фильмах.

Так, девушку заметили сразу после ее первой роли в фильме «Настоящая любовь», но головокружительный успех пришел после фильма «Непохищенная невеста» с Шахрух Ханом. Эта картина тронула сердца зрителей по всему миру, а песни из фильма поют до сих пор. Дуэт Каджол и Кхана стал знаковым — вместе они снялись в 11 фильмах и получили звание одной из красивых пар в индийском кино.

У Каджол целый список наград. Она стала первой индийской актрисой, завоевавшей награду за лучшую отрицательную роль в фильме Раджива Рая «Скрытая истина». Каджол первая индийская актриса по количеству Filmfare Award за лучшую женскую роль — она собрала пять таких наград.