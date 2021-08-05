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Каджол 46: актриса с самыми знаменитыми бровями в мире

Диана Товсепова
2 часа назад

Одна из самых известных актрис Болливуда 5 августа празднует день рождения. Красавице Каджол исполняется 46 лет! Миру достаточно одного ее имени, чтобы понять, о ком идет речь.

Одна из самых известных актрис Болливуда 5 августа празднует день рождения. Красавице Каджол исполняется 46 лет!
1/9 Одна из самых известных актрис Болливуда 5 августа празднует день рождения. Красавице Каджол исполняется 46 лет!
Фото: Кадр из фильма «Меня зовут Кхан»
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Миру достаточно одного ее имени, чтобы понять, о ком идет речь.
2/9 Миру достаточно одного ее имени, чтобы понять, о ком идет речь.
Фото: @kajol
Каджол отличается от всех своими густыми бровями, сходящимися на переносице — красавица десятилетиями не поддается моде. Многие считают ее брови визитной карточкой, но зрители любят Каджол за чувственные роли в культовых фильмах.
3/9 Каджол отличается от всех своими густыми бровями, сходящимися на переносице — красавица десятилетиями не поддается моде. Многие считают ее брови визитной карточкой, но зрители любят Каджол за чувственные роли в культовых фильмах.
Фото: @kajol
Так, девушку заметили сразу после ее первой роли в фильме «Настоящая любовь».
4/9 Так, девушку заметили сразу после ее первой роли в фильме «Настоящая любовь».
Фото: @kajol
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Но головокружительный успех пришел после фильма «Непохищенная невеста» с Шахрух Ханом.
5/9 Но головокружительный успех пришел после фильма «Непохищенная невеста» с Шахрух Ханом.
Фото: Кадр из фильма "Непохищенная невеста"
Дуэт Каджол и Кхана стал знаковым — вместе они снялись в 11 фильмах и получили звание одной из красивых пар в индийском кино.
6/9 Дуэт Каджол и Кхана стал знаковым — вместе они снялись в 11 фильмах и получили звание одной из красивых пар в индийском кино.
Фото: Кадр из фильма
Интересно, что Каджол родилась в семье актрисы и кинорежиссера. Вся ее семья неразрывно связана с Болливудом. Каджол — актриса в четвёртом поколении: помимо матери, актрисами были её тетя Нутан и бабушка Шобхна, и даже прабабушка один раз сыграла в кино.
7/9 Интересно, что Каджол родилась в семье актрисы и кинорежиссера. Вся ее семья неразрывно связана с Болливудом. Каджол — актриса в четвёртом поколении: помимо матери, актрисами были её тетя Нутан и бабушка Шобхна, и даже прабабушка один раз сыграла в кино.
Фото: @kajol
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У Каджол целый список наград. Она стала первой индийской актрисой, завоевавшей награду за лучшую отрицательную роль в фильме Раджива Рая «Скрытая истина».
8/9 У Каджол целый список наград. Она стала первой индийской актрисой, завоевавшей награду за лучшую отрицательную роль в фильме Раджива Рая «Скрытая истина».
Фото: @kajol
Каджол первая индийская актриса по количеству Filmfare Award за лучшую женскую роль — она собрала пять таких наград.
9/9 Каджол первая индийская актриса по количеству Filmfare Award за лучшую женскую роль — она собрала пять таких наград.
Фото: @kajol

Каджол отличается от всех своими густыми бровями, сходящимися на переносице — красавица десятилетиями не поддается моде. Многие считают ее брови визитной карточкой, но зрители любят Каджол за чувственные роли в культовых фильмах.

Так, девушку заметили сразу после ее первой роли в фильме «Настоящая любовь», но головокружительный успех пришел после фильма «Непохищенная невеста» с Шахрух Ханом. Эта картина тронула сердца зрителей по всему миру, а песни из фильма поют до сих пор. Дуэт Каджол и Кхана стал знаковым — вместе они снялись в 11 фильмах и получили звание одной из красивых пар в индийском кино.

У Каджол целый список наград. Она стала первой индийской актрисой, завоевавшей награду за лучшую отрицательную роль в фильме Раджива Рая «Скрытая истина». Каджол первая индийская актриса по количеству Filmfare Award за лучшую женскую роль — она собрала пять таких наград.

"Рамблер" собрал знаменитые кадры актрисы с самыми узнаваемыми бровями в мире.

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