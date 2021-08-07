Пять бессмысленных актерских примет

Актеры славятся необычайной суеверностью. Работники кино и театра порой верят в приметы и знаки, которые не имеют смысла для обычных людей. Однако любой служитель Мельпомены скажет, что пренебрегать ими или не дай бог смеяться над ними — верный путь к провальному спектаклю. "Рамблер" собрал пять примет, которые покажутся абсурдом тем, кто не работает в искусстве.

Упавший сценарий

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Пожалуй, самая известная примета из театрального круга связана с упавшим на пол сценарием. Чтобы роль не "убежала" от актера, нужно "прибить" ее к полу, сев на листочки. И не важно, какое время года на улице: актеры сидят на сценариях, даже если те упали в лужу, снег, яму и грязь. Самые суеверные остаются на земле несколько минут, а затем вытягивают из-под себя листы, крепко удерживая в кулаке.

Таинства гримерки

В каком-то плане гримерка служит мостиком между реальным миром и волшебством театра. Актеры там не просто красятся и одеваются, а настраиваются на грядущий спектакль. Понятно, что с этой комнатой связана масса примет: входить только с левой ноги, не рассыпать грим, не выносить из гримерки мыло, избегать числа 13, не вешать на дверь картинки. Нарушение всех этих запретов принесет неудачу в карьере. Хуже всего — посмотреть через плечо в зеркало на актера, который наносит грим: якобы так тот лишится здоровья.

Звуки театра

Актеры внимательно относятся к тому, что произносят не только на сцене, но и во время репетиций. В большинстве театров категорически запрещено свистеть: якобы это сулит неудачу. Кроме того, режиссеры комедий просят актеров не смеяться на съемках, если того не требует сценарий. Мол, этот смех увлечет тот, что должен быть в зрительном зале. А хуже всего для актера — если кто-то вслух пожелает ему удачи: непременно сглязят!

Последний путь

Многие артисты, которые играли смерть на сцене, вскоре по таинственному совпадению сами умирали. Поэтому актеры дико боятся играть роль человека, который по сценарию погибает. На киноплощадке исполнители договариваются с операторами. После тяжелой сцены надо непременно посмотреть в камеру, улыбнуться и показать язык — и неудача обойдет стороной. Если в сцене надо лежать в гробу, то в деревянный ящик кладут бутылку водки. После спектакля или дубля бутылку распивают, при этом сам лежавший не пьет.

Приметы на удачу