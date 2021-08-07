Пять бессмысленных актерских примет

Актеры славятся необычайной суеверностью. Работники кино и театра порой верят в приметы и знаки, которые не имеют смысла для обычных людей. Однако любой служитель Мельпомены скажет, что пренебрегать ими или не дай бог смеяться над ними — верный путь к провальному спектаклю. "Рамблер" собрал пять примет, которые покажутся абсурдом тем, кто не работает в искусстве.
Пожалуй, самая известная примета из театрального круга связана с упавшим на пол сценарием. Чтобы роль не "убежала" от актера, нужно "прибить" ее к полу, сев на листочки. И не важно, какое время года на улице: актеры сидят на сценариях, даже если те упали в лужу, снег, яму и грязь. Самые суеверные остаются на земле несколько минут, а затем вытягивают из-под себя листы, крепко удерживая в кулаке.
В каком-то плане гримерка служит мостиком между реальным миром и волшебством театра. Актеры там не просто красятся и одеваются, а настраиваются на грядущий спектакль. Понятно, что с этой комнатой связана масса примет: входить только с левой ноги, не рассыпать грим, не выносить из гримерки мыло, избегать числа 13, не вешать на дверь картинки. Нарушение всех этих запретов принесет неудачу в карьере. Хуже всего — посмотреть через плечо в зеркало на актера, который наносит грим: якобы так тот лишится здоровья.
Актеры внимательно относятся к тому, что произносят не только на сцене, но и во время репетиций. В большинстве театров категорически запрещено свистеть: якобы это сулит неудачу. Кроме того, режиссеры комедий просят актеров не смеяться на съемках, если того не требует сценарий. Мол, этот смех увлечет тот, что должен быть в зрительном зале. А хуже всего для актера — если кто-то вслух пожелает ему удачи: непременно сглязят!
Многие артисты, которые играли смерть на сцене, вскоре по таинственному совпадению сами умирали. Поэтому актеры дико боятся играть роль человека, который по сценарию погибает. На киноплощадке исполнители договариваются с операторами. После тяжелой сцены надо непременно посмотреть в камеру, улыбнуться и показать язык — и неудача обойдет стороной. Если в сцене надо лежать в гробу, то в деревянный ящик кладут бутылку водки. После спектакля или дубля бутылку распивают, при этом сам лежавший не пьет.
Не все актерские суеверия сулят неудачу — есть и позитивные приметы. Например, найти на дороге гвоздик — к большому успеху. А если уж и прибить его, то работу точно ждет аншлаг. По этой примете многие актеры носят с собой молоточек или заказывают обувь с твердой подошвой. Другая примета на удачу — случайно коснуться помадой зуба во время нанесения грима. Чтобы везение не ушло, след ни в коем случае нельзя стирать.