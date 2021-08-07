Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Пять бессмысленных актерских примет

Мира Маркина
28 минут назад

Актеры славятся необычайной суеверностью. Работники кино и театра порой верят в приметы и знаки, которые не имеют смысла для обычных людей. Однако любой служитель Мельпомены скажет, что пренебрегать ими или не дай бог смеяться над ними — верный путь к провальному спектаклю. "Рамблер" собрал пять примет, которые покажутся абсурдом тем, кто не работает в искусстве.

Пять бессмысленных актерских примет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Упавший сценарий

Видео дня

Пожалуй, самая известная примета из театрального круга связана с упавшим на пол сценарием. Чтобы роль не "убежала" от актера, нужно "прибить" ее к полу, сев на листочки. И не важно, какое время года на улице: актеры сидят на сценариях, даже если те упали в лужу, снег, яму и грязь. Самые суеверные остаются на земле несколько минут, а затем вытягивают из-под себя листы, крепко удерживая в кулаке.

Таинства гримерки

В каком-то плане гримерка служит мостиком между реальным миром и волшебством театра. Актеры там не просто красятся и одеваются, а настраиваются на грядущий спектакль. Понятно, что с этой комнатой связана масса примет: входить только с левой ноги, не рассыпать грим, не выносить из гримерки мыло, избегать числа 13, не вешать на дверь картинки. Нарушение всех этих запретов принесет неудачу в карьере. Хуже всего — посмотреть через плечо в зеркало на актера, который наносит грим: якобы так тот лишится здоровья.

Звуки театра

Актеры внимательно относятся к тому, что произносят не только на сцене, но и во время репетиций. В большинстве театров категорически запрещено свистеть: якобы это сулит неудачу. Кроме того, режиссеры комедий просят актеров не смеяться на съемках, если того не требует сценарий. Мол, этот смех увлечет тот, что должен быть в зрительном зале. А хуже всего для актера — если кто-то вслух пожелает ему удачи: непременно сглязят!

Последний путь

Многие артисты, которые играли смерть на сцене, вскоре по таинственному совпадению сами умирали. Поэтому актеры дико боятся играть роль человека, который по сценарию погибает. На киноплощадке исполнители договариваются с операторами. После тяжелой сцены надо непременно посмотреть в камеру, улыбнуться и показать язык — и неудача обойдет стороной. Если в сцене надо лежать в гробу, то в деревянный ящик кладут бутылку водки. После спектакля или дубля бутылку распивают, при этом сам лежавший не пьет.

Приметы на удачу

Не все актерские суеверия сулят неудачу — есть и позитивные приметы. Например, найти на дороге гвоздик — к большому успеху. А если уж и прибить его, то работу точно ждет аншлаг. По этой примете многие актеры носят с собой молоточек или заказывают обувь с твердой подошвой. Другая примета на удачу — случайно коснуться помадой зуба во время нанесения грима. Чтобы везение не ушло, след ни в коем случае нельзя стирать.

Актеры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители