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Дженнифер Энистон назвала фильм, за съемки в котором ей стыдно

Газета.Ru
40 минут назад

Актриса Дженнифер Энистон в беседе с InStyle назвала фильм, за съемки в котором ей стыдно. По словам 52-летней Энистон, это фильм ужасов 1993 года под названием "Лепрекон".

Энистон назвала фильм, за съемки в котором ей стыдно
Фото: Кадр из фильма "Лепрекон"Кадр из фильма "Лепрекон"

В картине Марка Джонса Энистон сыграла девушку, которая украла у сказочного существа лепрекона горшок с золотом. В ответ монстр начал преследовать ее. Энистон боялась, что "Лепрекон" губительно повлияет на ее карьеру.

"Так неловко", - призналась она. В последний раз актриса пересматривала эту картину в 2009 году и несколько раз выбегала из комнаты, потому что не могла видеть, как плохо играет.

Марк Джонс не остановился на одном "Лепреконе". Всего вышло шесть продолжений фильма ужасов, премьера последнего из которых, "Лепрекон возвращается", состоялась в 2018 году. В сиквелах Джонс выступал сценаристом.

Актеры,Марк Джонс,Дженнифер Энистон,
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