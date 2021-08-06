Энистон назвала фильм, за съемки в котором ей стыдно

Актриса Дженнифер Энистон в беседе с InStyle назвала фильм, за съемки в котором ей стыдно. По словам 52-летней Энистон, это фильм ужасов 1993 года под названием "Лепрекон".

Фото: Кадр из фильма "Лепрекон" Кадр из фильма "Лепрекон"

В картине Марка Джонса Энистон сыграла девушку, которая украла у сказочного существа лепрекона горшок с золотом. В ответ монстр начал преследовать ее. Энистон боялась, что "Лепрекон" губительно повлияет на ее карьеру.

"Так неловко", - призналась она. В последний раз актриса пересматривала эту картину в 2009 году и несколько раз выбегала из комнаты, потому что не могла видеть, как плохо играет.