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Энистон рассказала о фильме, за который ей стыдно

Полина Алферова
54 минуты назад

Актриса Дженнифер Энистон в интервью для InStyle назвала киноленту, за участие в которой ей стыдно. Речь идет о фильме ужасов 1993 года «Лепрекон», режиссером которого стал Марк Джонс. Энистон исполнила роль девушки, которая украла у сказочного существа горшок золотом. В отместку он начал ее преследовать. Актриса серьезно опасалась, что съемки в «Лепреконе» отрицательно скажутся на ее карьере.

Энистон рассказала о фильме, за который ей стыдно
Фото: Кадр из фильма "Лепрекон"Кадр из фильма "Лепрекон"

«Так неловко», — заметила Дженнифер.

Также актриса призналась, что снова пересматривала фильм в 2009 году и несколько раз выходила из комнаты в ужасе от своей плохой игры.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что братья Коэны больше не будут снимать фильмы вместе.

Актеры,Марк Джонс,Дженнифер Энистон,
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