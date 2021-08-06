Энистон рассказала о фильме, за который ей стыдно

Актриса Дженнифер Энистон в интервью для InStyle назвала киноленту, за участие в которой ей стыдно. Речь идет о фильме ужасов 1993 года «Лепрекон», режиссером которого стал Марк Джонс. Энистон исполнила роль девушки, которая украла у сказочного существа горшок золотом. В отместку он начал ее преследовать. Актриса серьезно опасалась, что съемки в «Лепреконе» отрицательно скажутся на ее карьере.