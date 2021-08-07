Как выглядит сейчас звезда "Клона" Нивея Стелманн

Бразильский телесериал «Клон» стал популярным далеко за пределами родной страны. В России тоже с замиранием сердца следили за судьбами главных героев Жади и Лукаса, которые полюбили друг друга, но долгое время не могли быть вместе. В сериале были и другие персонажи, которые вызывали сильные чувства. Например, Рания Рашид, вторая жена супруга Жади Саида и мать его ребенка.

Детство и юность

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Нивея Стелманн, сыгравшая в «Клоне» ту самую Ранию Рашид, родилась в бразильском городе Параиба-ду-Сул (штат Рио-де-Жанейро) в апреле 1974 года. Ее родители были обеспеченными бизнесменами, а всего в семье воспитывалось трое детей (у Стелманн есть два младших брата - Франциско Леонсио-младший и Рафаэль).

Нивея с самого детства мечтала о славе и признании. Она долго уговаривала родителей отпустить ее в большой город, и в итоге они сдались. 16-летняя девушка переехала в Рио-де-Жанейро, поступила в университет и получила филологической образование. По специальности она журналист.

Клео.Ру

Начало карьеры

Первые 3 года Нивея все силы посвящала только учебе – ее увлекало это занятие. Позднее молодую студентку пригласили вести шоу Jornal Nacional. Там красивую яркую девушку с прекрасной фигурой заметили и предложили попробовать себя в роли модели. Новая работа настолько понравилась молодой красотке, что она с удовольствием продолжила карьеру в этом направлении. Если бы не одно но

Съемки в «Клоне»

Нивея захотела попробовать себя и в качестве актрисы. Впервые она дебютировала в 1993 году в фильме «Бразильская семья». В 2001 году сыграла значимую роль Рании Рашид в популярном сериале «Клон».

Это был отрицательный персонаж – девушка стала второй супругой Саида и пыталась разрушить его отношения с первой женой. Из милой и приветливой красотки Рания в итоге превращается в настоящую злобную фурию. Персонаж у многих вызывал отрицательные эмоции, но поэтому ее и хорошо помнят зрители «Клона».

Роль Рании Рашид Нивея исполнила гениально. Благодаря этому она попала в поле зрения именитых режиссеров. Сейчас на счету актрисы более 25 сыгранных ролей в бразильском кино и сериалах.

Личная жизнь

Нивея выходила замуж 3 раза. Сейчас она счастлива с последним супругом и воспитывает двоих детей.

Первым мужем стал актер Марио Фриас в 2003 году. 30-летняя актриса подарила любимому сына Мигеля. Отношения пары продлились 2 года, а потом последовал развод.

Вторым мужем Нивеи стал Эдуардо Азер в 2007 году. Эти отношения продлились только год. Детей у пары не было.

Третьим и последним мужем стал бизнесмен Маркус Роша в 2013 году. На этот раз женщина родила дочку Бруну. Сейчас малышке исполнилось 8 лет.

@niveastelmann

Как выглядит Нивея Стелманн сейчас

Фотографии актрисы не являются тайной и часто попадают в интернет по желанию самой актрисы. 47-летняя Нивея активно ведет Инстаграм-страничку и охотно делится с поклонниками жизненными снимками.