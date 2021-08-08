Как Снаткина чуть не лишилась способности ходить

Сейчас в это невозможно поверить, но мы могли бы никогда не узнать Анну Снаткину, если бы нее ее упорство и сила духа. "Рамблер" рассказывает, как популярная актриса смогла победить недуг и встать на ноги.

Фото: @snatkinaanna @snatkinaanna

Вообще-то ничто не предвещало, что Анна Снаткина станет актрисой. Она родилась в семье авиастроителей и в детстве серьезно занималась спортом. Но мечта стать актрисой появилась еще во втором классе, а в восьмом Анна начала заниматься в театральном кружке. После окончания школы Анна с легкостью поступила во ВГИК.

Первой работой в кино стала роль Елки Градовой в сериале "Московская сага", параллельно она снялась в сериале "Участок", где ее партнером был Сергей Безруков. Всенародный любимец дал начинающей актрисе бесценный совет — похудеть на десять килограммов. Анна не обиделась, как могла бы, а по-настоящему похудела и много снималась, в том числе с Сергеем Безруковым.

Популярность пришла к Анне в 2005 году, тогда на экран вышли несколько сериалов с ее участием, самым известным из которых стал "Обреченная стать звездой". Название для Анны Снаткиной стало пророческим.

Но этого всего могло не быть. Проблемы со спиной у Анны были еще в подростковом возрасте, уже тогда врачи ей советовали оставить спорт. Но Анна не слушала и из спорта ушла только в 17 лет. Однако от травмы ее это не уберегло. На первом курсе во время занятий фехтованием, она упала, да так, что не могла встать. Ее увезли в больницу и стали настойчиво предлагать операцию по удалению грыжи позвоночника. Правда гарантий не давали. И Анна отказалась от операций. Она выполняла специальные упражнения, носила корсет и наколенники, в институт ездила лежа на заднем сидении автомобиля, а лекции слушала стоя. Постепенно Анна смогла справиться с болезнью. Она снова начала полноценно ходить. А мы знаем ее как удивительную актрису с железной волей.

РИА Новости