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От рака умерла звезда сериала «Клиника»

Lenta.ruиещё 2
51 минуту назад

Американская актриса и продюсер Марки Пост, известная по работе в сериале «Клиника», умерла в возрасте 70 лет, пишет Deadline.

От рака умерла звезда сериала «Клиника»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Менеджер артистки рассказала, что звезда сериала «Клиника» последние почти четыре года боролась с раком. После того, как Пост сообщили о ее диагнозе, она не согласилась делать перерыв в карьере или вовсе заканчивать ее. Последними работами актрисы стали фильм «Четыре Рождества и свадьба» (2017) и сериал «Детки в порядке» (2018–2019).

Марки Пост родилась в Калифорнии в 1950 году. Она приобрела известность, начиная с конца 1970-х, снявшись в картинах «Калифорнийский дорожный патруль», «Барнаби Джонс» и сериалах «Невероятный Халк» и «Бак Роджерс в двадцать пятом столетии».

Ранее стало известно, что скончалась актриса из сериала «Быть родителем» Сьюззанн Дуглас. Ей было 64 года. По словам рекламного агента актрисы, со смертью Дуглас киноиндустрия осталась без по-настоящему талантливой артистки, которая была любима во всех смыслах этого слова.

Актеры,Клиника,Невероятный Халк,Калифорнийский дорожный патруль,Детки в порядке,
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