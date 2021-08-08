От рака умерла звезда сериала «Клиника»

Американская актриса и продюсер Марки Пост, известная по работе в сериале «Клиника», умерла в возрасте 70 лет, пишет Deadline.

Менеджер артистки рассказала, что звезда сериала «Клиника» последние почти четыре года боролась с раком. После того, как Пост сообщили о ее диагнозе, она не согласилась делать перерыв в карьере или вовсе заканчивать ее. Последними работами актрисы стали фильм «Четыре Рождества и свадьба» (2017) и сериал «Детки в порядке» (2018–2019).

Марки Пост родилась в Калифорнии в 1950 году. Она приобрела известность, начиная с конца 1970-х, снявшись в картинах «Калифорнийский дорожный патруль», «Барнаби Джонс» и сериалах «Невероятный Халк» и «Бак Роджерс в двадцать пятом столетии».