Первая после круассанов: настоящая француженка Одри Тоту

9 августа замечательная французская актриса Одри Тоту отмечает свой день рождения. «Рамблер» собрал несколько занимательных факто о ней.

Фото: Кадр из фильма "Роковая красотка" Кадр из фильма "Роковая красотка"

Актрису можно назвать эталонной француженкой. Она воплощает все представления о женщинах своей страны — очаровательных, стильных, свободных и неуловимых. Но Одри Тоту пошла дальше — сыгранная ею Амели стала объектом для подражания миллионов девушек (особенно в Японии), обрела жизнь за пределами экрана. Однако Амели карьера актрисы не исчерпывается.

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Одри Жюстин Тоту родилась в семье стоматолога и учительницы и получила имя в честь кинозвезды Одри Хепберн. Однако в школьные годы она серьезно увлеклась биологией и одно время даже хотела стать специалистом по изучению приматов. Но родители убедили ее брать уроки актерского мастерства. Кроме того, Одри окончила музыкальную школу по классу фортепиано и гобоя.

В юности актриса была достаточно религиозна и даже посещала Католический институт Парижа. Однако сейчас она отошла от традиционной веры. Одри Тоту неоднократно говорила, что она ценит прагматизм в себе и других, поэтому с фантазеркой Амели у нее не так много общего. Но у актрисы есть и необычные привычки. Например, она собирает альбом с фотографиями журналистов, которые брали у нее интервью.

На заре своей карьеры Одри подрабатывала секретаршей и снималась в популярном детективном сериале «Жюли Леско». Роль в романтической комедии «Салон красоты «Венера» принесла ей национальную премию «Сезар». А режиссер «Амели» Жан-Пьера Жёне пригласил ее на заглавную роль, когда увидел актрису на афише «Салона красоты «Венера».

Кстати, за «Амели» Одри Тоту была номинирована за «Золотой глобус». А роль легендарной Коко Шанель принесла ей номинацию на престижную британскую премию BAFTA. К тому же актриса стала лицом Chanel No. 5. В 2016 году Тоту сыграла Симону Кусто, первую женщину-аквалангиста и жену исследователя Жака Ива Кусто, принимавшую участие в большинстве экспедиций мужа.

Одри Тоту хорошо владеет немецким и английским языками, но не представляет своей жизни вне Франции. Она любит путешествовать, но чувствует особую связь с французской культурой.