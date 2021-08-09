Джонни Деппу вручат премию за вклад в кинематограф

Актер Джонни Депп получит премию Donostia за вклад в кинематограф в рамках 69-го фестиваля в Сан-Себастьяне. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

" Депп - трехкратный номинант на премию "Оскар", обладатель "Золотого глобуса" и 10-кратный номинант, обладатель премии Гильдии киноактеров "за лучшую мужскую роль", а также обладатель 14 наград "Выбор народа" к этому набору теперь добавится премия Donostia", — подчеркнули организаторы фестиваля.

В публикации отмечается, что это будет третий визит актера на мероприятие. Предыдущие были в 1998 году с режиссером Терри Гиллиамом ("Страх и ненависть в Лас-Вегасе") и в 2020 году для участия в презентации документального фильма "Еще по одной с Шейном Макгоуэном".