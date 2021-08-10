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Инна Чурикова поддержала Меньшикова после скандала

News.ru
2 часа назад

Российская актриса Инна Чурикова поддержала художественного руководителя Театра Ермоловой, актёра и режиссёра Олега Меньшикова после громкого скандала с увольнением актёров. Слова Чуриковой приводит Teleprogramma.pro.

Чурикова поддержала Меньшикова после скандала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мне не кажется, что Олег жестокосерден. Он не монстр, это точно. Не верится, что Олег мог так сделать, — оправдала Меньшикова актриса.

По её словам, Меньшиков всегда производил на актрису «только хорошее впечатление». Она отметила ум, ироничность и талант худрука Театра Ермоловой, при этом добавив, что знает режиссёра достаточно давно. Чурикова призналась, что не понимает, чем было обусловлено решение Меньшикова так резко изменить репертуар и уволить 18 актёров. По её словам, во всех театрах ситуация примерно такая же, как в Театре Ермоловой, однако в «Ленкоме» и в Театре Вахтангова обошлось без сокращений.

Ранее Инна Чурикова посоветовала Елене Прокловой исповедаться в храме после скандального заявления последней об изнасиловании.

Актеры,Елена Проклова,Олег Меньшиков,Инна Чурикова,
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