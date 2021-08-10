Чурикова поддержала Меньшикова после скандала

Мне не кажется, что Олег жестокосерден. Он не монстр, это точно. Не верится, что Олег мог так сделать, — оправдала Меньшикова актриса.

По её словам, Меньшиков всегда производил на актрису «только хорошее впечатление». Она отметила ум, ироничность и талант худрука Театра Ермоловой, при этом добавив, что знает режиссёра достаточно давно. Чурикова призналась, что не понимает, чем было обусловлено решение Меньшикова так резко изменить репертуар и уволить 18 актёров. По её словам, во всех театрах ситуация примерно такая же, как в Театре Ермоловой, однако в «Ленкоме» и в Театре Вахтангова обошлось без сокращений.