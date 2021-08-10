Чурикова поддержала Меньшикова после скандала

Недавно вокруг актера и режиссера Олега Меньшикова разразился громкий скандал из-за увольнения артистов из театра Ермоловой. Актриса Инна Чурикова поддержала художественного руководителя. Слова Чуриковой приводит Teleprogramma.pro.

"Мне не кажется, что Олег жестокосерден. Он не монстр, это точно. Не верится, что Олег мог так сделать",

— вступилась артистка за режиссера, добавив, что не понимает, чем было обусловлено решение Меньшикова так резко изменить репертуар и уволить 18 актеров.

Она отметила, что Меньшиков всегда производил на нее "только хорошее впечатление". По словам актрисы, она давно знакома с режиссером. Чурикова отметила ум, ироничность и талант худрука театра Ермоловой.