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Чурикова поддержала Меньшикова после скандала

Катерина Саломе
4 часа назад

Недавно вокруг актера и режиссера Олега Меньшикова разразился громкий скандал из-за увольнения артистов из театра Ермоловой. Актриса Инна Чурикова поддержала художественного руководителя. Слова Чуриковой приводит Teleprogramma.pro.

Чурикова поддержала Меньшикова после скандала
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мне не кажется, что Олег жестокосерден. Он не монстр, это точно. Не верится, что Олег мог так сделать",

— вступилась артистка за режиссера, добавив, что не понимает, чем было обусловлено решение Меньшикова так резко изменить репертуар и уволить 18 актеров.

Она отметила, что Меньшиков всегда производил на нее "только хорошее впечатление". По словам актрисы, она давно знакома с режиссером. Чурикова отметила ум, ироничность и талант худрука театра Ермоловой.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что вдова Проскурина рассказала о конфликте мужа с Меньшиковым.

Актеры,Олег Меньшиков,Инна Чурикова,
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