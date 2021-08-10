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Как за 30 лет изменились звезды фильма «Семейка Аддамс»

Анастасия Иванова
3 часа назад

Сложно поверить, но премьера первой части культового фильма «Семейка Аддамс» состоялась аж 30 лет назад (в 1991 году). «Рамблер» решил узнать, как сильно изменились звезды фильма за 30 лет.

Как за 30 лет изменились звезды фильма «Семейка Аддамс»
Фото: Кадр из фильма "Семейка Аддамс"Кадр из фильма "Семейка Аддамс"

Мрачная комедия Барри Зонненфельда рассказывает о безумной готической семейке, глава которой (Гомес Аддамс) мечтает воссоединиться с бесследно исчезнувшим старшим братом Фестером.

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Анжелика Хьюстон и Рауль Хулия

Супружескую пару Аддамс в оригинальной картине сыграли Анжелика Хьюстон (Мортиша) и Рауль Хулия (Гомес).

За плечами актрисы на данный момент более 90 ролей, премии «Оскар» (за фильм «Честь семьи Прицци») и «Золотой глобус» (за фильм «Ангелы с железными зубами») - звезда также была шесть раз номинирована на «Эмми».

У Рауля послужной список скромнее (более 40 работ) – роль Гомеса Аддамса стала одной из последних. Актер умер от инсульта, который был спровоцирован раком желудка, в 1994 году.

Кадр из фильма "Семейка Аддамс"

Кристофер Ллойд

Старшего брата экранного Гомеса сыграл Кристофер Ллойд (тот самый доктор Эмметт Браун из трилогии «Назад в будущее»). Актер до сих пор востребован в киноиндустрии, так, например, в этом году вышел фильм «Никто» с его участием.

Кристина Риччи

Старшую дочь Аддамсов сыграла Кристина Риччи – зрителям она также известна по таким картинам, как «Каспер», «Сонная лощина» и «Нью-Йорк, я люблю тебя». К 41 году ей удалось построить не только успешную актерскую карьеру, но и стать продюсером.

Джимми Уоркмэн

Младшего брата Уэнздэй сыграл Джимми Уоркмэн – получил широкую известность благодаря роли Пагсли Аддамса. После 1993 года несколько раз уходил из кинематографа, но через некоторое время возвращался.

wikimedia.org

Поностальгировали? Хорошая новость для поклонников «Семейки Аддамс»: Тим Бёртон снимет для Netflix восьмисерийное шоу о старшей дочери главных героев – жутковатой девочке с косичками Уэнздэй Аддамс. По сюжету героине предстоит освоить экстрасенсорные способности, остановить серийного убийцу и раскрыть тайну родителей, которую они хранили 25 лет! Создатели проекта уже рассекретили актерский состав: Мортишу Аддамс сыграет Кэтрин Зета-Джонс, ее супруга Гомеса – Луис Гусман, а саму Уэнздэй – звезда фильма «Няня: Королева проклятых» Дженна Ортега.

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