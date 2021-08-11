"Роскосмос" назвал время, когда первая актриса отправится на МКС

Запуск корабля "Союз МС-19", на котором на Международную космическую станцию впервые полетит актриса, планируется на 5 октября. Об этом сообщил представитель пресс-службы "Роскосмоса". Его слова передает РИА Новости.

По его словам, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с космодрома Байконур намечается в 11.55 мск. А через пять минут ракета будет запущена.

@juliaperesild

На МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции — космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".