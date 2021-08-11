Умерла актриса "Великолепного века" Сабина Тозия

Сыгравшая в сериале "Великолепный век" Хюррем-султан немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли сообщила в Instagram о смерти своей коллеги по съемочной площадке Сабины Тозии. По словам Узерли, 75-летняя Тозия скончалась 10 августа.
"Вместе мы снялись в трех удивительных проектах: "Великолепный век", "Материнская рана", "Мафия не может править миром". Вчера ты умерла. Мое сердце разбито",
- написала Узерли.
Причину смерти актрисы она не сообщила, возможно, смерть связана с онкологическим заболеванием, выявленным у артистки ранее. В "Великолепном веке" Сабина Тозия сыграла роль кормилицы султана Сулеймана и смотрительницы его гарема Афифе-хатун.
Последним проектом Тозии должен был стать новый сезон сериала "Мафия не может править миром", однако в начале 2021 года у актрисы, которая исполняла роль матушки Хайрие, обнаружили опухоль головного мозга. Операцию проводили на родине Сабины Тозии в Македонии, хирургическое вмешательство прошло успешно. Однако после удаления большой опухоли правая сторона тела Тозии оказалась парализована.