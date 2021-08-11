Крису Хемсворту исполняется 38 лет. В честь его дня рождения вспомнили, что звезда не только влюбляет в себя своей актерской игрой и голубыми глазами, но и безупречным торсом, который он регулярно демонстрирует на экране. «Рамблер» решил собрать и других актеров, которые чаще других появляются без рубашки в кадре.

Крис Хемсворт

Видео дня

Актер был признан самым сексуальным мужчиной года в 2014 журналом People. С тех пор мало, что изменилось: армия поклонниц у звезды с каждым годом только увеличивается, и тому есть причина. Актер появляется в 23,1% своих фильмов без рубашки – чем не повод пересмотреть пару картин с его участием.

Мэттью Макконахи

Признанный секс-символ Голливуда появляется на экране без рубашки целых 24,5% фильмов, среди них: «Супер Майк», «Золото дураков», «Сахара» и другие. Актер продолжает тщательно следить за своей формой (хотя ради роли он и набирал, и сбрасывал больше 10 килограммов) – папарацци частенько радуют поклонников звезды снимками с пляжа.

Чарли Ханнэм

Актеру часто достаются роли крутых парней, которые не стесняются демонстрировать кубики пресса (поклонницам это только на руку). В 26,3% картин Чарли появляется перед зрителями без рубашки. Кстати, как в одном из интервью признавался сам звезда, он предпочитал бы оставаться в кадре одетым.

Майкл Фассбендер

Еще один голливудский актер, который частенько появляется на экране с минимумом одежды. В 26,7% работ Майкл радует поклонников своей отличной физической подготовкой – его супруге Алисии Викандер остается только завидовать.

Леонардо Ди Каприо

Хоть Лео и не может похвастаться идеальным прессом, фанаты готовы ему это простить только за его харизму. Несмотря на физические данные актер предстает перед зрителями без рубашки в 26,9% фильмов («Волк с Уолл-Стрит», «Пляж», «Отступники» и другие).

Генри Кавилл

Экранный Супермен влюбил зрителей в себя не только точным попаданием в образ, ну и (чего уж скромничать) шикарной физической формой. Оценить идеальный пресс звезды можно в 29,4% картин с его участием.

Джейсон Момоа