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Не только харизмой: чем голливудские актеры покорили весь мир

Анастасия Иванова
4 часа назад

Крису Хемсворту исполняется 38 лет. В честь его дня рождения вспомнили, что звезда не только влюбляет в себя своей актерской игрой и голубыми глазами, но и безупречным торсом, который он регулярно демонстрирует на экране. «Рамблер» решил собрать и других актеров, которые чаще других появляются без рубашки в кадре.

Крис Хемсворт. Актер появляется в 23,1% своих фильмов без рубашки – чем не повод пересмотреть пару картин с его участием.
1/7 Крис Хемсворт. Актер появляется в 23,1% своих фильмов без рубашки – чем не повод пересмотреть пару картин с его участием.
Фото: Кадр из фильма "Тор"
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Мэттью Макконахи. Актер появляется на экране без рубашки целых 24,5% фильмов, среди них: «Супер Майк», «Золото дураков» и «Сахара».
2/7 Мэттью Макконахи. Актер появляется на экране без рубашки целых 24,5% фильмов, среди них: «Супер Майк», «Золото дураков» и «Сахара».
Фото: Кадр из фильма "Золото дураков"
Чарли Ханнэм. Звезде часто достаются роли крутых парней, которые не стесняются демонстрировать кубики пресса (26,3% фильмов).
3/7 Чарли Ханнэм. Звезде часто достаются роли крутых парней, которые не стесняются демонстрировать кубики пресса (26,3% фильмов).
Фото: Кадр из фильма "Тихоокеанский рубеж"
Майкл Фассбендер. В 26,7% работ Майкл радует поклонников отличной физической подготовкой – Алисии Викандер остается только завидовать.
4/7 Майкл Фассбендер. В 26,7% работ Майкл радует поклонников отличной физической подготовкой – Алисии Викандер остается только завидовать.
Фото: Кадр из фильма "Стыд"
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Леонардо Ди Каприо. Актер предстает перед зрителями без рубашки в 26,9% фильмов («Волк с Уолл-Стрит», «Пляж», «Отступники» и другие).
5/7 Леонардо Ди Каприо. Актер предстает перед зрителями без рубашки в 26,9% фильмов («Волк с Уолл-Стрит», «Пляж», «Отступники» и другие).
Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
Генри Кавилл. Оценить идеальный пресс звезды можно в 29,4% картин с его участием.
6/7 Генри Кавилл. Оценить идеальный пресс звезды можно в 29,4% картин с его участием.
Фото: Кадр из фильма "Война богов"
Джейсон Момоа. Звезда демонстрирует кубики пресса в 38,5% фильмов – чего только стоят его роли Аквамена и кхала Дрого в «Игре престолов».
7/7 Джейсон Момоа. Звезда демонстрирует кубики пресса в 38,5% фильмов – чего только стоят его роли Аквамена и кхала Дрого в «Игре престолов».
Фото: Кадр из фильма "Конан-варвар"

Крис Хемсворт

Видео дня

Актер был признан самым сексуальным мужчиной года в 2014 журналом People. С тех пор мало, что изменилось: армия поклонниц у звезды с каждым годом только увеличивается, и тому есть причина. Актер появляется в 23,1% своих фильмов без рубашки – чем не повод пересмотреть пару картин с его участием.

Мэттью Макконахи

Признанный секс-символ Голливуда появляется на экране без рубашки целых 24,5% фильмов, среди них: «Супер Майк», «Золото дураков», «Сахара» и другие. Актер продолжает тщательно следить за своей формой (хотя ради роли он и набирал, и сбрасывал больше 10 килограммов) – папарацци частенько радуют поклонников звезды снимками с пляжа.

Чарли Ханнэм

Актеру часто достаются роли крутых парней, которые не стесняются демонстрировать кубики пресса (поклонницам это только на руку). В 26,3% картин Чарли появляется перед зрителями без рубашки. Кстати, как в одном из интервью признавался сам звезда, он предпочитал бы оставаться в кадре одетым.

Майкл Фассбендер

Еще один голливудский актер, который частенько появляется на экране с минимумом одежды. В 26,7% работ Майкл радует поклонников своей отличной физической подготовкой – его супруге Алисии Викандер остается только завидовать.

Леонардо Ди Каприо

Хоть Лео и не может похвастаться идеальным прессом, фанаты готовы ему это простить только за его харизму. Несмотря на физические данные актер предстает перед зрителями без рубашки в 26,9% фильмов («Волк с Уолл-Стрит», «Пляж», «Отступники» и другие).

Генри Кавилл

Экранный Супермен влюбил зрителей в себя не только точным попаданием в образ, ну и (чего уж скромничать) шикарной физической формой. Оценить идеальный пресс звезды можно в 29,4% картин с его участием.

Джейсон Момоа

Неудивительно, что этот актер попал в наш рейтинг «нескромных» звезд – чего только стоят его роли Аквамена и кхала Дрого в «Игре престолов». Актер демонстрирует кубики пресса в 38,5% фильмов – а мы и рады их рассматривать пусть даже и на экране.

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