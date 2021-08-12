Кинематографисток возмутило вручение премии Деппу

В феврале 2015 года Депп женился на актрисе Эмбер Херд, однако уже через год их брак распался. Позже бывшая супруга обвинила его в избиениях. Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В ноябре 2020 года Депп проиграл дело против таблоида The Sun. Актер решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что он избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетеля. В ходе судебных разбирательств в сеть также слили разговор, в котором артистка признавалась, что поднимала руку на бывшего супруга.