«Должен быть более худым»: актеры, удивившие зрителей

Пользователи Reddit вот уже какой день вспоминают актеров, которые, казалось бы, совершенно не подходили на ту или иную роль, а в итоге сделали ее культовой. «Рамблер» собрал звезд, которые подверглись критике до выхода фильмов, а после - стали кумирами миллионов.

Фото: Кадр из фильма "Темный рыцарь" Кадр из фильма "Темный рыцарь"

Хит Леджер

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Светловолосого актера многие фанаты не видела в роли Джокера и даже писали гневные письма создателям, мол, вы ошиблись с выбором звезды. Однако после выхода картины мнение зрителей изменилось – сейчас его роль злодея стала культовой. Миллионы фанатов по всему миру до сих пор отдают дань памяти актеру.

Напомним, Хит скоропостижно скончался в 2008 году с своей нью-йоркской квартире. Официальная причина смерти – передозировка лекарств.

Кадр из фильма "Темный рыцарь"

Мэтт Деймон

В 2002 году мало кто мог представить этого актера в роли крутого агента ЦРУ Джейсона Борна (зрительские симпатии в то время были отданы Брэду Питту). Сейчас пользователи Reddit наперебой пишут о том, что теперь не могут назвать актера, который бы справился лучше.

Напомним, всего вышло пять фильмов о Джейсоне Борне: премьера первой картины состоялась в июне 2002 года, последней – в июле 2016.

Кадр из фильма "Джейсон Борн"

Киану Ривз

Роль Нео в «Матрице» изначально предлагали Уиллу Смиту, но он отказался. Звезду заменил Киану Ривз, хоть многие зрители и считали, что персонаж окажется не по плечу актеру. Сейчас в их сомнения сложно поверить – для актера эта роль стала одной из ключевых в его кинокарьере. А уж сколько мемов до сих пор создают из стоп-кадров фильма!

Кадр из фильма "Матрица"

Крис Эванс

Изначально на роль Капитана Америки претендовал Джон Красински. В одном из интервью актер признавался: «В моей голове я уже получил эту роль. Для меня это было бы большой возможностью, так как я люблю фильмы Marvel, люблю супергероев и люблю фантазировать». Однако выбор создателей пал на Криса Эванса, которого некоторые фанаты комиксов на тот момент сочли слишком смазливым и «искусственным». Сейчас Эванс и Капитан Америка – единое целое, и никто больше не оспаривает его право на эту роль.

Кадр из фильма "Первый мститель"

Алан Рикман

«Северус Снейп должен был быть более тощим, молодым и с сальными волосами», - писали поклонники Гарри Поттера после утверждения Рикмана на роль профессора зельеварения. Теперь же пользователи Reddit признаются, что внешний вид Рикмана не помешал им вместе со всем миром рыдать на культовом диалоге Снейпа и Дамблдора в финальной части поттерианы: «После стольких лет? Всегда!»

Кстати, все шансы стать Северусом Снейпом имел Тим Рот – он отказался от роли в последний момент ради съемок в «Планете обезьян».