Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Умерла актриса, сыгравшая миссис Хадсон в "Шерлоке"

Диана Товсепова
12 августа 2021

Скончалась британская актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в культовом сериале "Шерлок".

Умерла актриса, сыгравшая миссис Хадсон в "Шерлоке"
Фото: Кадр из сериала "Шерлок"Кадр из сериала "Шерлок"

Агент 84-летней актрисы рассказал, что она скончалась в окружении семьи в своем доме в Эдинбурге. Артистка болела несколько дней, но о том, какая болезнь это была, ничего не говорится.

Стаббс родилась в Лондоне 1 мая 1937. Впервые она появилась на ТВ в качестве танцовщицы, а уже в начале 1960-х начала свою карьеру в кино, снявшись в таких проектах, как «Летние каникулы» и «До смерти».

Она также снималась в картинах «Холодная лавка всякой всячины», «Ангел», «Мисс Марпл» и «Чисто английские убийства».

В сериале «Шерлок» Уна Стаббс сыграла миссис Хадсон, которая сдавала квартиру 221Б на Бейкер-стрит детективу Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону.

Актеры,Ангел,Уна Стаббс,Шерлок Холмс,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители