Умерла актриса, сыгравшая миссис Хадсон в "Шерлоке"

Скончалась британская актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в культовом сериале "Шерлок".

Фото: Кадр из сериала "Шерлок" Кадр из сериала "Шерлок"

Агент 84-летней актрисы рассказал, что она скончалась в окружении семьи в своем доме в Эдинбурге. Артистка болела несколько дней, но о том, какая болезнь это была, ничего не говорится.

Стаббс родилась в Лондоне 1 мая 1937. Впервые она появилась на ТВ в качестве танцовщицы, а уже в начале 1960-х начала свою карьеру в кино, снявшись в таких проектах, как «Летние каникулы» и «До смерти».

Она также снималась в картинах «Холодная лавка всякой всячины», «Ангел», «Мисс Марпл» и «Чисто английские убийства».