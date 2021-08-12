Умерла актриса, сыгравшая миссис Хадсон в "Шерлоке"

Скончалась британская актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в культовом сериале "Шерлок".
Агент 84-летней актрисы рассказал, что она скончалась в окружении семьи в своем доме в Эдинбурге. Артистка болела несколько дней, но о том, какая болезнь это была, ничего не говорится.
Стаббс родилась в Лондоне 1 мая 1937. Впервые она появилась на ТВ в качестве танцовщицы, а уже в начале 1960-х начала свою карьеру в кино, снявшись в таких проектах, как «Летние каникулы» и «До смерти».
Она также снималась в картинах «Холодная лавка всякой всячины», «Ангел», «Мисс Марпл» и «Чисто английские убийства».
В сериале «Шерлок» Уна Стаббс сыграла миссис Хадсон, которая сдавала квартиру 221Б на Бейкер-стрит детективу Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону.