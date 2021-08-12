Какой актер объединяет всех актеров Голливуда

Шесть шагов до Кевина Бейкона — игра, основанная на теории шести рукопожатий. "Рамблер" рассказывает о ее смысле и происхождении.

Кевин Бейкон — американский актер, наиболее известный по фильмам "Убийство первой степени", "Таинственная река" и "Невидимка". Пик популярности Бейкона пришелся на 90-е: ежегодно выходило по два-три фильма с его участием.

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В 1994 году Кевин дал интервью журналу "Premiere", где отметил, что "он работал со всеми в Голливуде или с кем-то, кто работал с ними".

Игра же зародилась в студенческом общежитии. Трое друзей — Крейг Фасс, Брайан Тертл и Майк Джинелли — смотрели по телевизору кино. В двух фильмах подряд ("Непобедимый дикарь" и "Свободные") в главной роли был Кевин Бейкон. Надо отметить, что в 90-е не было интернет-баз, по которым можно было бы проверить фильмографию актера. Приятели задумались, в скольких фильмах играл Кевин Бейкон и с каким количеством людей работал.

Друзья придумали игру: загадывали актера, а затем связывали его с Кевином Бейконом через фильмы, в которых играл он или люди, которые играли с ним.

Например, Кевин Бейкон и Владимир Высоцкий "знакомы" всего через два рукопожатия: Высоцкий играл в одном фильме с Олегом Табаковым, который играл с Ли Эрми, который играл с Бейконом.

Друзья отправили комику Джону Стюарту письмо, в котором описали суть теории "шагов до Бейкона". Ведущий пригласил их на свое шоу, и после эфира игра ушла в народ.

Сам Бейкон сначала отнесся к игре отрицательно, подумав, что она высмеивает его трудоголизм. Однако позднее актер полюбил ее и несколько раз использовал отсылки к игре в рекламе, а также взял ее за основу передачи о генетическом родстве людей, которую сам вел.