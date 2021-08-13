Какой актер объединяет всех звезд Голливуда

Шесть шагов до Кевина Бейкона — игра, основанная на теории шести рукопожатий. "Рамблер" рассказывает о ее смысле и происхождении.
Кевин Бейкон — американский актер, наиболее известный по фильмам "Убийство первой степени", "Таинственная река" и "Невидимка". Пик популярности Бейкона пришелся на 90-е: ежегодно выходило по два-три фильма с его участием.
В 1994 году Кевин дал интервью журналу "Premiere", где отметил, что "он работал со всеми в Голливуде или с кем-то, кто работал с ними".
Игра же зародилась в студенческом общежитии. Трое друзей — Крейг Фасс, Брайан Тертл и Майк Джинелли — смотрели по телевизору кино. В двух фильмах подряд ("Непобедимый дикарь" и "Свободные") в главной роли был Кевин Бейкон. Надо отметить, что в 90-е не было интернет-баз, по которым можно было бы проверить фильмографию актера. Приятели задумались, в скольких фильмах играл Кевин Бейкон и с каким количеством людей работал.
Друзья придумали игру: загадывали актера, а затем связывали его с Кевином Бейконом через фильмы, в которых играл он или люди, которые играли с ним.
Например, Кевин Бейкон и Владимир Высоцкий "знакомы" всего через два рукопожатия: Высоцкий играл в одном фильме с Олегом Табаковым, который играл с Ли Эрми, который играл с Бейконом.
Друзья отправили комику Джону Стюарту письмо, в котором описали суть теории "шагов до Бейкона". Ведущий пригласил их на свое шоу, и после эфира игра ушла в народ.
Сам Бейкон сначала отнесся к игре отрицательно, подумав, что она высмеивает его трудоголизм. Однако позднее актер полюбил ее и несколько раз использовал отсылки к игре в рекламе, а также взял ее за основу передачи о генетическом родстве людей, которую сам вел.
Позднее сотрудник Вирджинского университета Бретт Тжаден создал программу, чтобы выяснить, действительно ли Бейкон объединяет всех актеров. Выяснилось, что есть актеры, которые претендуют на звание "центра вселенной" больше. Однако игра "Шесть шагов до Кевина Бейкона" прочно закрепилась в культуре как мем и даже стала настольной.