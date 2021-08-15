Почему роль «Маркизы ангелов» стала для Мишель Мерсье роковой

Роль Анжелики в историческом сериале по мотивам книг Анны и Сержа Голон принесла актрисе Мишель Мерсье мировую известность. В нее поголовно влюблялись мужчины, а девушки мечтали быть похожей на роковую «Маркизу ангелов». Казалось, что популярность и неземная красота Мишель станут гарантией счастливой судьбы. Но жизнь распорядилась иначе. «Рамблер»

Фото: Кадр из фильма «Неукротимая Анжелика» Кадр из фильма «Неукротимая Анжелика»

расскажет о трагедиях звезды.

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Первый брак

Когда актрисе исполнилось 20 лет, она встретила свою первую большую любовь Андре Смагги, который стал ее первым мужем. Мужчина был хорош собой и любил сорить деньгами, в том числе и деньгами Мишель. Он безумно ревновал актрису и за спиной отказывал режиссерам по причине того, что жене якобы нездоровится, и она не хочет сниматься.

После выхода первого фильма с Анжеликой в главной роли, муж Мишель стал сходить с ума от мысли, что в нее влюблялись тысячи мужчин. Он быстро спивался, превращая жизнь актрисы в настоящий кошмар. Закончилось все печально: Андре попал в психиатрическую лечебницу. И после долгих судебных тяжб Мишель получила развод, освободившись наконец от тягостных отношений.

Мерсье была морально разбита. В памяти всплывали слова, которые ей когда-то сказала собственная мать: «Ты никогда не станешь хорошей женой и матерью». Это высказывание Мишель вспоминала всю жизнь.

Нападение любовника

Второй брак также закончился разводом, не выдержав испытания славой Мишель. Другие возлюбленные актрисы также теряли голову из-за ревности. А один из них даже изрезал ей лицо, в результате чего Мишель пришлось обращаться к пластическому хирургу.

Смерть любимого

В конце 70-х годов у Мишель случился роман с американским бизнесменом Адриеном. Он был моложе актрисы на восемь лет, добр и немного наивен. Влюбленные быстро поняли, что нашли друг друга. Адриен трогательно заботился о Мишель, дарил дорогие подарки и мечтал создать с ней семью.

Беда пришла внезапно. У мужчины обнаружили неизлечимое заболевание, и не дожив до свадьбы несколько месяцев, он скончался. Последняя надежда Мишель на счастливые отношения оказалась разрушена.

Наглый альфонс