Эмма Стоун вернулась в сиквел «Круэллы»

«В то время как медиа-ландшафт был разрушен значимым образом для всех дистрибьюторов, их творческие партнеры не могут быть оставлены в стороне, чтобы нести непропорционально большое количество недостатков без потенциала для роста. Это соглашение демонстрирует, что сожет существовать справедливый путь вперед, который защищает артистов и согласовывает интересы студий с актёром. Мы гордимся тем, что работаем вместе с Эммой и Диснеем, и ценим готовность студии признать ее вклад в качестве творческого партнера. Мы надеемся, что это откроет двери для большего числа членов творческого сообщества для участия в успехе новых платформ», - говорит Патрик Уайтселл, агент актрисы.