Эмма Стоун вернулась в сиквел «Круэллы»

Эмма Стоун в минувшую пятницу заключила сделку по возвращении в роли диснеевского злодея в популярную франшизу «Круэлла», сообщает Центральная служба новостей. Несколько дней назад стало известно, что актриса обдумывает варианты возможного возбуждения иска против студии из-за кассовых сборов первой «Круэллы».
Пока не известно сиквел выходит только в кинотеатрах или Disney+, или же он будет выпущен по такой же схеме, как и первый фильм. Но агенты учитывают оба сценария. Стоун будет получать компенсации независимо от того, где Disney решит выпустить фильм «Круэлла 2».
«В то время как медиа-ландшафт был разрушен значимым образом для всех дистрибьюторов, их творческие партнеры не могут быть оставлены в стороне, чтобы нести непропорционально большое количество недостатков без потенциала для роста. Это соглашение демонстрирует, что сожет существовать справедливый путь вперед, который защищает артистов и согласовывает интересы студий с актёром. Мы гордимся тем, что работаем вместе с Эммой и Диснеем, и ценим готовность студии признать ее вклад в качестве творческого партнера. Мы надеемся, что это откроет двери для большего числа членов творческого сообщества для участия в успехе новых платформ», - говорит Патрик Уайтселл, агент актрисы.
Для работы над новой картиной привлечены Режиссер «Круэллы» Крейг Гиллеспи и сценарист Тони Макнамара.